Margot Robbie'nin güzellik sırrı

1 Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan Margot Robbie iyi gözükmenin şartının iyi hissetmekten geçtiğini söyledi. Türkiye'de 23 Ağustos'ta vizyona girecek Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time ... in Hollywood) filminde,veile başrolleri paylaşaniyi gözükmenin şartının iyi hissetmekten geçtiğini söyledi.

2 Spor yaparken eğlenmenin en büyük sırrı olduğunu belirten 29 yaşındaki oyuncu sözlerine söyle devam etti:

3 "Yemek yemeyi, şarap içmeyi ve arkadaşlarımla iyi vakit geçirmeyi seviyorum. Ama gözükebileceğim en iyi şekilde gözükmüyorsam bu canımı sıkıyor. Eğlenebildiğim kadar eğlenirken aynı zamanda kendime zaman ayırmak zor ve çok ince bir çizgi."





4 Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı oyuncu "İyi beslenip egzersiz yapmak kendimi en iyi şekilde hissetmem için şart ama bunu kendime kural gibi koşup kendimi soğutmamaya da çalışıyorum" dedi.





5 Bunun artık yaşam tarzı olduğunu söyleyen Robbie "Tenis oynamayı, parkta koşuya çıkmayı ve kız arkadaşlarımla dans etmeyi çok seviyorum. Ama beni bi rutine sokan ve disipline eden şey pilates oldu. Eğer vaktimi spor yapmaya ayırıyorsam, antrenörüm ile aletli pilates yapmayı seçiyorum. Bu bana ve bedenime en uyumlu şey" dedi.