Mariah Carey yaşlanmayı reddetti (Sosyal medyanın yeni trendi FaceApp-'yaşlanma' akımı)
Mariah Carey, sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırmaya şiddetle karşı çıkarak, "FaceApp seni duymuyorum, seni görmüyorum, benim için yoksun" dedi. İşte Mariah Carey'nin aksine yeni trend FaceApp uygulamasına katılan ünlülerin ortaya çıkan görüntüleri...
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Mariah Carey, yaşlandığında nasıl göründüğünü merak etmiyor. Son günlerde ünlüler arasında da popülerleşen sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırmaya 49 yaşındaki ABD’li şarkıcı karşı çıktı.
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Carey, sosyal medya hesabından, “FaceApp benim onayladığım bir şey değil. Seni duymuyorum, seni görmüyorum, benim için yoksun” yorumunu yazdı.
Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü yeni trend FaceApp uygulamasından yararlanarak yaşlanmış halini hayranlarıyla paylaştı.
İşte o ünlüler...
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3NUSRET GÖKÇE
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4NUSRET GÖKÇE
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CÜNEYT ARKIN
"Orijinal ve programsız"
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6AHMET KURAL
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7AHMET KURAL
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8HAMDİ ALKAN
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9HAMDİ ALKAN
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10ENGİN ÖZTÜRK
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11ENGİN ÖZTÜRK
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12OKTAY KAYNARCA
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13OKTAY KAYNARCA
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14ALP KIRŞAN
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15ALP KIRŞAN
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16MERVE ÖZBEY
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17MERVE ÖZBEY
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18ÇAĞATAY AKMAN
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19ÇAĞATAY AKMAN
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20ERDEM YENER
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21GÖKHAN TEPE
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22CEM YILMAZ
"Sevgili kardeşim Ozan'ın 50. sanat yılı ödülünü verirken"
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23OZAN GÜVEN-CEM YILMAZ
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24ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR
"2048 yazi...aşk başkadır"
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25ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR
"2048 yazi...aşk başkadır"
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26MURAT BOZ
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27MURAT BOZ
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28CAN BONOMO
"Üç gün üst üste konser vermişizdir"
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29CAN BONOMO
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30
BURAK ÖZÇİVİT
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31BURAK ÖZÇİVİT
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32TARKAN
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33TARKAN
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34CEM YILMAZ
"28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum"
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35CEM YILMAZ
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36EDİS
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37
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38SERENAY SARIKAYA
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39TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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40TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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41ÇAĞATAY ULUSOY
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42ÇAĞATAY ULUSOY
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43DEMET ÖZDEMİR
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44DEMET ÖZDEMİR
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45KEREM BÜRSİN
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46KEREM BÜRSİN
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47CANSU DERE
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48CANSU DERE
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49DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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50DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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51CAN YAMAN
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52CAN YAMAN
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53EMRAH
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54EMRAH
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55METİN HARA
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56METİN HARA
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57ADRİANA LİMA
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58ADRİANA LİMA
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59BRİTNEY SPEARS
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60BRİTNEY SPEARS
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61BEYONCE
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62BEYONCE
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63ARİANA GRANDE
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64ARİANA GRANDE
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65JOHNNY DEPP
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66JOHNNY DEPP
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67RİHANNA
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68RİHANNA
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69ADELE
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70ADELE
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71LEONARDO DİCAPRİO
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72LEONARDO DICAPRIO
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73NİCKİ MİNAJ
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74NİCKİ MİNAJ
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75MEGAN FOX
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76MEGAN FOX
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77ANGELİA JOLİE
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78ANGELİA JOLİE
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79JENSEN ACKLES
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80JENSEN ACKLES
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81KİT HARİNGTON
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82KİT HARİNGTON
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83DAENERYS TARGARYEN
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84DAENERYS TARGARYEN