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Mariah Carey yaşlanmayı reddetti (Sosyal medyanın yeni trendi FaceApp-'yaşlanma' akımı)

Mariah Carey, sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırmaya şiddetle karşı çıkarak, "FaceApp seni duymuyorum, seni görmüyorum, benim için yoksun" dedi. İşte Mariah Carey'nin aksine yeni trend FaceApp uygulamasına katılan ünlülerin ortaya çıkan görüntüleri...

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    Mariah Carey, yaşlandığında nasıl göründüğünü merak etmiyor. Son günlerde ünlüler arasında da popülerleşen sosyal medyanın yeni akımı yüz yaşlandırmaya 49 yaşındaki ABD’li şarkıcı karşı çıktı.

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    Carey, sosyal medya hesabından, “FaceApp benim onayladığım bir şey değil. Seni duymuyorum, seni görmüyorum, benim için yoksun” yorumunu yazdı.

    Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü yeni trend FaceApp uygulamasından yararlanarak yaşlanmış halini hayranlarıyla paylaştı. 

    İşte o ünlüler...

  • 3

    NUSRET GÖKÇE
  • 4

    NUSRET GÖKÇE
  • 5

    CÜNEYT ARKIN

    "Orijinal ve programsız" 

  • 6

    AHMET KURAL
  • 7

    AHMET KURAL
  • 8

    HAMDİ ALKAN
  • 9

    HAMDİ ALKAN
  • 10

    ENGİN ÖZTÜRK
  • 11

    ENGİN ÖZTÜRK
  • 12

    OKTAY KAYNARCA
  • 13

    OKTAY KAYNARCA
  • 14

    ALP KIRŞAN
  • 15

    ALP KIRŞAN
  • 16

    MERVE ÖZBEY
  • 17

    MERVE ÖZBEY
  • 18

    ÇAĞATAY AKMAN
  • 19

    ÇAĞATAY AKMAN
  • 20

    ERDEM YENER
  • 21

    GÖKHAN TEPE
  • 22

    CEM YILMAZ

    "Sevgili kardeşim Ozan'ın 50. sanat yılı ödülünü verirken"
  • 23

    OZAN GÜVEN-CEM YILMAZ
  • 24

    ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR

    "2048 yazi...aşk başkadır"
  • 25

    ŞAHAN-SELİN GÖKBAKAR

    "2048 yazi...aşk başkadır"
  • 26

    MURAT BOZ
  • 27

    MURAT BOZ
  • 28

    CAN BONOMO

    "Üç gün üst üste konser vermişizdir"
  • 29

    CAN BONOMO
  • 30

    BURAK ÖZÇİVİT

  • 31

    BURAK ÖZÇİVİT
  • 32

    TARKAN
  • 33

    TARKAN
  • 34

    CEM YILMAZ

    "28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum"
  • 35

    CEM YILMAZ
  • 36

    EDİS
  • 37

  • 38

    SERENAY SARIKAYA


  • 39

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN
  • 40

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN
  • 41

    ÇAĞATAY ULUSOY






  • 42

    ÇAĞATAY ULUSOY





  • 43

    DEMET ÖZDEMİR
  • 44

    DEMET ÖZDEMİR
  • 45

    KEREM BÜRSİN
  • 46

    KEREM BÜRSİN
  • 47

    CANSU DERE


  • 48

    CANSU DERE
  • 49

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ


  • 50

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ
  • 51

    CAN YAMAN


  • 52

    CAN YAMAN
  • 53

    EMRAH
  • 54

    EMRAH
  • 55

    METİN HARA
  • 56

    METİN HARA
  • 57

    ADRİANA LİMA
  • 58

    ADRİANA LİMA
  • 59

    BRİTNEY SPEARS
  • 60

    BRİTNEY SPEARS
  • 61

    BEYONCE
  • 62

    BEYONCE
  • 63

    ARİANA GRANDE
  • 64

    ARİANA GRANDE
  • 65

    JOHNNY DEPP
  • 66

    JOHNNY DEPP
  • 67

    RİHANNA
  • 68

    RİHANNA
  • 69

    ADELE
  • 70

    ADELE
  • 71

    LEONARDO DİCAPRİO
  • 72

    LEONARDO DICAPRIO
  • 73

    NİCKİ MİNAJ
  • 74

    NİCKİ MİNAJ
  • 75

    MEGAN FOX
  • 76

    MEGAN FOX
  • 77

    ANGELİA JOLİE
  • 78

    ANGELİA JOLİE
  • 79

    JENSEN ACKLES
  • 80

    JENSEN ACKLES
  • 81

    KİT HARİNGTON
  • 82

    KİT HARİNGTON
  • 83

    DAENERYS TARGARYEN
  • 84

    DAENERYS TARGARYEN
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