Mariah Carey yaşlanmayı reddetti (Sosyal medyanın yeni trendi FaceApp-'yaşlanma' akımı)

Carey, sosyal medya hesabından, “FaceApp benim onayladığım bir şey değil. Seni duymuyorum, seni görmüyorum, benim için yoksun” yorumunu yazdı.

Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü yeni trend FaceApp uygulamasından yararlanarak yaşlanmış halini hayranlarıyla paylaştı.

İşte o ünlüler...