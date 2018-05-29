Mariah Carey yüzüğünü sattı

Ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin 2 yıl önce ayrıldığı nişanlısı James Packer'dan kalan anıları silmek için nişan yüzüğünü 2.78 milyon dolara (Yaklaşık 13 milyon TL) sattığı iddia edildi.
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Mariah Carey'nin eski nişanlısı James Packer'ın verdiği 13.2 milyon dolar değerindeki nişan yüzüğünü sattığı öne sürüldü.
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New York Post'un haberine göre, ünlü şarkıcıya yakın bir kaynak, Carey'nin yüzüğü gizlice Los Angeles'taki bir mücevher dükkanında 2.78 milyon dolara (Yaklaşık 13 milyon TL) sattığını söyledi.
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Ünlü şarkıcının basın danışmanı Page Six'e yaptığı açıklamada, "Mariah kendi yolunda ilerlemek istiyor. Duygusal ve materyal yükünü arkasında bırakmak istiyor, eski erkek arkadaşının nişan yüzüğü de bunu kapsıyor" dedi.
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ABD'nin divası olarak adlandırılan Mariah Carey, Avustralyalı milyarder James Packer'la 2016 yılında ayrılmıştı.