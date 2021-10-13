Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor

Marilyn Manson, cinsel saldırı suçlamaları sonrası temyizi de kaybetmesinin ardından Los Angeles'taki evini 1.75 milyon dolara satışa çıkardı.

Haberler 13.10.2021 - 09:59

Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor - 1
Marilyn Manson, son aylarda aktrisler Evan Rachel Wood ve Esmé Bianco da dahil olmak üzere birçok kadının cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı.


Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor - 2
Şimdiye kadar iddiaları reddeden ve hatta Kanye West’in Donda albümünün etkinliğinde de görünen Manson’ın itirazları mahkemece reddedildi.


Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor - 3
Temyizin reddedilmesinden hemen sonra ise ünlü rock yıldızı Los Angeles’taki malikânesini satışa çıkardı.


Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor - 4

1926’da inşa edilen ve 2013’te Manson’ın satın aldığı malikâne; üç yatak odalı, üç banyolu İspanyol evi 2.711 metrekare büyüklüğünde.

İşte satışa çıkan evden diğer kareler...

Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor - 5
Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor - 6
Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor - 7
Marilyn Manson cinsel saldırı suçlaması sonrası evini değiştiriyor - 8

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