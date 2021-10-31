Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandıran Madonna'ya tepki

"NE ZAMAN DURMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

People'ın aktardığına göreyse şarkıcı dergiye verdiği röportajdaysa şunları söyledi:

"Zamanın sınırlarını ve ne zaman durmam gerektiğini hiç düşünmüyorum. Bu sadece son derece cahil kişiler bana, 'Arkanıza yaslanıp tüm başarınızın ve elde ettiğiniz her şeyin tadını çıkarıp emekli olmaya hak kazandığınızı düşünmüyor musunuz?' diye sorduğunda aklıma geliyor."