Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandıran Madonna'ya tepki

Haberler 31.10.2021 - 09:22
ABD'li sinema efsanesi Marilyn Monroe'nun 1962'deki ölümünü yeniden canlandıran Madonna, "iğrenç ve uygunsuz" bulunan fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Independent'in Page Six'ten altardığı habere göre, Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın verdiği pozları eleştiren bir kişi şu ifadeleri kullandı:
"Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna, Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğini yeniden yaratmaya karar verir."
Bir diğeriyse "İğrenç ve uygunsuz" diye tepki gösterdi.
V dergisinin yeni sayısı için 63 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafçı Steven Klein'a poz verdi.
Söz konusu pozlar Monroe'nun 36 yaşındaki beklenmedik ölümünden 6 hafta önce Bert Stern'ün çektiği fotoğraflardan ilham alınarak oluşturuldu.
Fotoğraların birinde şarkıcı, bir şiltenin üstünde poposu açık biçimde yüzüstü uzanırken, bir diğerindeyse komodinin üzerinde birçok reçeteli ilaç olduğu görülüyor.
Monroe evinde ölü bulunduğunda önceki gece aşırı dozda hap aldığı iddia edilmişti.
Fotoğrafları eleştiren bir Twitter kullanıcısı da şunları söyledi:
"Hâlâ bu kadar ilgiye ihtiyaç duymak üzücü olmalı. Ve bu çok iğrenç."
"NE ZAMAN DURMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
People'ın aktardığına göreyse şarkıcı dergiye verdiği röportajdaysa şunları söyledi:
"Zamanın sınırlarını ve ne zaman durmam gerektiğini hiç düşünmüyorum. Bu sadece son derece cahil kişiler bana, 'Arkanıza yaslanıp tüm başarınızın ve elde ettiğiniz her şeyin tadını çıkarıp emekli olmaya hak kazandığınızı düşünmüyor musunuz?' diye sorduğunda aklıma geliyor."