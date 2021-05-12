Mark Ruffalo'dan İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı

12.05.2021 - 20:45
Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor" sözleriyle eleştirdi.
Paul Pogba, Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.
Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık." ifadelerini kullandı.
Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de Twitter hesabının profil fotoğrafına, Mescid-i Aksa külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu. Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.