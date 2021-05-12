Mark Ruffalo'dan İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı

ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mark Ruffalo, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere karşı şiddet uygulamasını eleştirerek İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu. Ruffalo gibi gösteri ve sanat dünyasıyla spor dünyasının önde gelen isimleri de İsrail'e tepki gösterdi...

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12.05.2021 - 20:45

Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi" şeklinde paylaşım yaptı.

Amerikalı aktör, "Şeyh Cerrah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini de yer verdi.







İsveç'in dünyaca ünlü pop sanatçısı Zara Larsson da İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken yıldız sanatçı Zara Larsson, "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail'in sivil Filistinlere yönelik yaptığı şiddete dikkat çekmek için #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.





Larsson, 6 milyon 300 bin takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız ancak aynı zamanda apartheid ve sivilleri öldüren ve ABD doları ile finanse edilen bir devleti sorumlu tutmalıyız. Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur." ifadelerini kullandı. "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail'in sivil Filistinlere yönelik yaptığı şiddete dikkat çekmek için #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.

Gigi Hadid, "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT& kadın haklarına destek verip yozlaşmış & gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız" ifadelerini kullandı.



Bella Hadid ise, "Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir" sözlerini dile getirmişti.





Hadid kardeşlerin yanı sıra İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kanadalı R&B yıldızı The Weeknd de Filistinlilere destek mesajı verenler arasında. Lipa, 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar. ifadelerini kullandı.

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor" sözleriyle eleştirdi.

Paul Pogba, Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

Aston Villa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık." ifadelerini kullandı.

Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de Twitter hesabının profil fotoğrafına, Mescid-i Aksa külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu. Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.