Mark Wahlberg: Farkına varmam sadece 49 yılımı aldı

Instagram üzerinden sırtının bir fotoğrafını paylaşan Hollywood yıldızı Mark Wahlberg, birçok maddeye alerjisi olduğunu belirterek, “Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı” ifadelerini kullandı.

02.07.2020 - 09:03

Mark Wahlberg: Farkına varmam sadece 49 yılımı aldı - 1
ABD’li oyuncu Mark Wahlberg, yaptırdığı alerji testinde, neredeyse her şeye alerjisinin olduğu ortaya çıktığını açıkladı.


Mark Wahlberg: Farkına varmam sadece 49 yılımı aldı - 2
Testten sonra Instagram hesabı üzerinden vücudunun sırt kısmına ait bir fotoğrafı paylaşan 49 yaşındaki oyuncunun alerjik olduğunu gösteren birçok kırmızı leke görünüyordu.


Mark Wahlberg: Farkına varmam sadece 49 yılımı aldı - 3
Fotoğrafın altına “Neredeyse Her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı" notunu düşen ünlü oyuncu hangi maddelere alerjik olduğunu belirtmedi.


Mark Wahlberg: Farkına varmam sadece 49 yılımı aldı - 4
Wahlberg'in bu paylaşımına binlerce yorum yapıldı. Yorum yapanlar arasında Hollywood oyuncusu Chris Pratt de yer aldı.


Mark Wahlberg: Farkına varmam sadece 49 yılımı aldı - 5
Pratt, yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: Doktor değilim, ancak iğnelerin yapıldığı yerlerin yanındaki iltihaplanmaya bakılırsa iğnelerle delinmeye karşı alerjiniz var"

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