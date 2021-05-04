Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı

04.05.2021 - 09:46
Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, yeni filmi için çarpıcı bir değişim yaşadı. 49 yaşındaki aktör, Instagram yaptığı paylaşımda vücudunun kaslanmış halini gözler önüne serdi.
10 kilo aldıktan sonra 3 haftada kaslı bir vücuda kavuşan Wahlberg, paylaşımıyla önceki ve şimdiki halini kıyaslama şansı yarattı.
Ancak Wahlberg’in vücut geliştirme çalışması henüz bitmedi. Ünlü oyuncu, yeni rolü için 10 kilo daha alması gerektiğini söyledi.
Stu adlı filmdeki rolü için Wahlberg bir de bıyık bıraktı.
Rosalind Ross’un yönetmenliğini üstlendiği filmde Wahlberg, Los Angeles’a aktör olmaya giden bir dövüşçüyü canlandıracak.
Dövüçşü, Zor Kazanç, Tetikçi gibi filmleriyle tanınan ünlü yıldız, daha önce de dikkat çekici vücut değişimi gerçekleştirmişti.
Wahlberg, 2019’da çektiği 100%: Julian Edelman filmi için de sadece 45 günde özel çalışma sonucu 'baklava' kası olarak tabir edien karın kaslarını geliştirmişti.