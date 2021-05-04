Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı

Mark Wahlberg, bir dövüşçüyü canlandıracağı yeni filmi için sıkı çalışma sonucu sadece 3 haftada kaslı bir vücuda sahip oldu.

04.05.2021 - 09:46

Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı - 1

Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, yeni filmi için çarpıcı bir değişim yaşadı. 49 yaşındaki aktör, Instagram yaptığı paylaşımda vücudunun kaslanmış halini gözler önüne serdi.

Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı - 2

10 kilo aldıktan sonra 3 haftada kaslı bir vücuda kavuşan Wahlberg, paylaşımıyla önceki ve şimdiki halini kıyaslama şansı yarattı.

Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı - 3

Ancak Wahlberg’in vücut geliştirme çalışması henüz bitmedi. Ünlü oyuncu, yeni rolü için 10 kilo daha alması gerektiğini söyledi.

Stu adlı filmdeki rolü için Wahlberg bir de bıyık bıraktı.

Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı - 4

Rosalind Ross’un yönetmenliğini üstlendiği filmde Wahlberg, Los Angeles’a aktör olmaya giden bir dövüşçüyü canlandıracak.

Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı - 5

Dövüçşü, Zor Kazanç, Tetikçi gibi filmleriyle tanınan ünlü yıldız, daha önce de dikkat çekici vücut değişimi gerçekleştirmişti.

Wahlberg, 2019’da çektiği 100%: Julian Edelman filmi için de sadece 45 günde özel çalışma sonucu 'baklava' kası olarak tabir edien karın kaslarını geliştirmişti.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER