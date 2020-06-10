Mark Wahlberg'in protestolara destek paylaşımına tepki

George Floyd'a dair paylaşımı daha önceki nefret suçu geçmişinin yeniden gündeme gelmesine neden olunca Mark Wahlberg ikiyüzlülükle suçlandı.

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10.06.2020 - 07:14

Hollywood oyuncusu 80'li yıllarda Boston'da bir ergenken, ırkçı saiklerle düzenlenen bir dizi saldırının sorumlusuydu.







Mark Wahlberg, henüz 16 yaşındayken 1986'da çoğunluğu siyahi öğrencilerden oluşan bir gruba, bir ambulans şoförü müdahale edene kadar taş atıp "onları öldürün" diye bağırmaya başlayan bir grup arasındaydı.







Olay sonucunda Wahlberg ve iki arkadaşına mahkemeden vatandaşlık hakları konusunda ihtar kararı çıktı. Saldırılar sebebiyle aldığı iki yıllık cezanın 45 gününü hapiste geçirdi.







2016'da Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gazetecilere konuşan Wahlberg, af talebinde bulunduğu için pişman olduğunu ama mağdurlardan biriyle tanışıp özür dileyebildiği için bazı iyi sonuçlar doğmuş gibi hissettiğini dile getirdi.







George Floyd'un öldürülmesinin ardından ve Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestoları esnasında Wahlberg, Instagram'da Floyd'un fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: "George Floyd'un öldürülmesi yürek parçalayıcı. Bu sorunu çözmek için hep birlikte çaba harcamalıyız. Hepimiz için dua ediyorum. Tanrı bizi korusun."







Bazı önde gelen isimler gönderisinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekince Wahlberg'ün adı, hakkında en çok konuşulan konulardan biri olmaya başladı. Çizgi roman sanatçısı Adam Ellis şöyle yazdı: "Wahlberg, siyahi çocuklara taş atarken onları öldürün!' diye bağırıyordu. Vietnamlı bir adamı bayıltana kadar dövdü ve cinayete teşebbüsle suçlandı. En az 5 nefret suçu işledi. 26 yıl sonra bir tek af istediği için özür diledi."

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