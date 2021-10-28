Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'a taciz davası

Chan ve Zuckerberg’ı temsilen açıklama yapan Ben LaBolt, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Aile ofisinde çalışan profesyonel ekiple gurur duyuyoruz ve arkadaşlarımızı haksız yere küçük düşürmeyi amaçlayan bu suçlamaların boşa çıkacağından eminiz" diye konuştu.