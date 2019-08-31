Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında verdiği ifade ortaya çıktı

İfadenin transkriptine göre Jackson ile baş başa bir akşam yemeğinde cinsellik konusunu konuştuklarını anlatan Marlon Brando, 'Başta Jackson'ı eşcinsel sandığını, ama sonra çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkarmanın gayet mantıklı olduğuna kanaat getirdiğini' söylüyor.

Jackson'ın Neverland isimli çiftliğindeki akşam yemeğini aktaran Brando, şöyle konuşuyor: "İnsan duygularından, nereden kaynaklandığından söz ediyorduk. Davranış şeklinden görebiliyordum, 35 yaşındaki en büyük oğlumla aynı yaştaki bir erkek için çok tuhaf şekilde konuşuyordu. Ve benden küfretmememi istiyordu."

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Michael Jackson'dan 'tümüyle farklı bir dünyada yaşıyordu' diye söz eden efsane aktör şöyle devam ediyor: "Kimlerle arkadaşlık ediyorsun, dedim. Kendi yaşımda kimseyi tanımıyorum, kendi yaşımdakilerden hoşlanmıyorum, yanıtını verdi. 'Niye', diye sordum. Bilmiyorum, bilmiyorum, dedi. O kadar içli ağlıyordu ki... onu teskine çalıştım. Elimden geldiği kadar ona yardım etmeye çalıştım."