Marlon Brando’nun oğlu: Babamın Michael Jackson’la ilgili sözleri çarpıtıldı
Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar soruşturmasında verdiği ifadenin ortaya çıkmasının ardından oğlu Miko Brando konuştu. Miko Brando, “Çocuklara zarar verebilecek biri olduğunu düşünseydi babam asla Michael’la arkadaşlık etmezdi” ifadelerini kullandı.
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1Marlon Brando’nun oğlu Miko Brando, babasının Michael Jackson’ı, ünlü şarkıcının cinsel taciz iddiaları konusunda gözyaşlarına boğduğuna dair haberleri eleştirdi.
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Miko Brando, babasının sözlerinin cinsel istismarın gerçekleştiğini ima etmek amacıyla çarpıtıldığını dile getirdi.
(Fotoğraf: Miko Brando)
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3Brando’nun oğlu, söz konusu belgeye cevaben, Los Angeles Times’a bir mektup yazdı. Mektupta, “Michael Jackson’la 27 yıl arkadaşlık ettim ve babam ona hayrandı. Babamın sözlerinin, Michael’ın herhangi birine zarar verdiğini ima etmek için çarpıtılmasından hoşlanmıyorum. Bu yalnızca ucuz bir reklam kampanyası. Çocuklara zarar verebilecek biri olduğunu düşünseydi babam Michael’la asla arkadaşlık etmezdi. Babam, asla Michael hakkında olumsuz bir şeyler ima etmezdi” ifadeleri yer aldı.
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4Usta oyuncu Marlon Brando ile Jackson arasındaki konuşmayı açıklayan bir belgede Brando’nun ifadeleri ortaya çıkmıştı.
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5Brando'nun "Çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkardım" dedi iddia edilen ifade, Jackson'a karşı dava sürecinde mahkemeye sunulmadığı da anlaşılmıştı.