Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü. "Gördüler ki bu işi yapabiliyoruz"
08.03.2026 14:18
İHA
Muğla'da ambulans ekiplerinde hem sürücü hem de paramedik olarak görev yapan Fatma Nur Uçar, mesleğindeki başarısı ve azmiyle takdir ediliyor.
HEM PARAMEDİK HEM SÜRÜCÜ
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan ambulans ekiplerinden birini şoförü Fatma Nur Uçar. Hem paramedik hem de ambulans sürücüsü olan kadın, mesleğinin en büyük amacının hayat kurtarmak olduğunu belirtti. Uçar "Olay yerinde arka kabinde sağlık personeli olarak hastaya müdahale ediyoruz. Aynı zamanda ambulans kullanarak mesleğimize bir artı daha katmış oluyoruz. Bu gerçekten çok güzel, gurur verici ve onur verici bir duygu. Bir kadın olarak ilk başladığımız zamanlarda vatandaşlardan bazı tepkiler aldık. Ancak zamanla insanlar bu işi yapabildiğimizi gördü ve bizi kabul ettiler. O zamandan sonra işimiz daha da kolaylaştı" şeklinde konuştu.
HASTA YAKINLARI EN BAŞTA ÖNYARGILIYDI
Mesleğe ilk başladığı dönemlerde bazı ön yargılarla karşılaştığını anlatan Uçar, "İlk atandığım bölgede 'kadından ambulans sürücüsü mü olur' diyerek hastasını ambulansa bindirmek istemeyen insanlar oldu. Zamanla gördüler ki biz bu işi yapabiliyoruz ve onlar için oradayız.
UNUTULAMAYAN VAKALARLA KARŞILAŞIYOR
26 yıldır bu mesleği yapan Fatma Nur Uçar, mesleğin zaman zaman duygusal analamda zorladığını ifade etti. Uçar "Hiç unutamadığım vakalardan bir tanesi yaklaşık 10 yıl önce yaşandı. Bize 'spor yaralanması, düşme' şeklinde bir vaka verildi. Olay yerine gittiğimizde yerde yatan kişinin çok yakın bir arkadaşım olduğunu gördüm. Kalp krizi geçirmişti. Tüm müdahaleleri yaptık ancak yapılan hiçbir müdahaleye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti. Çok sevdiğim arkadaşımın vakasına gitmek benim için gerçekten çok zor bir vakaydı" diyerek mesleğin duygusal yönüne değindi.
KADINLAR HER MESLEĞİ YAPABİLİR
Kadınların da her mesleği başarı ile yapabileceğini vurgulayan Uçar "Marmaris'te ben tek olabilirim ama Türkiye genelinde birçok kadın bu görevi başarıyla yapıyor. Ayrıca motorize ekiplerimiz var, motor kullanabiliyoruz, ATV kullanabiliyoruz. Kadın sağlık personelleri sadece ambulansın arka kabininde görev yapmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.