Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü. "Gördüler ki bu işi yapabiliyoruz"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan ambulans ekiplerinden birini şoförü Fatma Nur Uçar. Hem paramedik hem de ambulans sürücüsü olan kadın, mesleğinin en büyük amacının hayat kurtarmak olduğunu belirtti. Uçar "Olay yerinde arka kabinde sağlık personeli olarak hastaya müdahale ediyoruz. Aynı zamanda ambulans kullanarak mesleğimize bir artı daha katmış oluyoruz. Bu gerçekten çok güzel, gurur verici ve onur verici bir duygu. Bir kadın olarak ilk başladığımız zamanlarda vatandaşlardan bazı tepkiler aldık. Ancak zamanla insanlar bu işi yapabildiğimizi gördü ve bizi kabul ettiler. O zamandan sonra işimiz daha da kolaylaştı" şeklinde konuştu.

HASTA YAKINLARI EN BAŞTA ÖNYARGILIYDI

Mesleğe ilk başladığı dönemlerde bazı ön yargılarla karşılaştığını anlatan Uçar, "İlk atandığım bölgede 'kadından ambulans sürücüsü mü olur' diyerek hastasını ambulansa bindirmek istemeyen insanlar oldu. Zamanla gördüler ki biz bu işi yapabiliyoruz ve onlar için oradayız.