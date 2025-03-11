Mart ayı SED ödemesi takvimi | Sosyal ve Ekonomik Destek parası yattı mı? SED nedir?
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve ailelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi. Sosyal destek hizmetinin yanı sıra ekonomik yardım da söz konusudur. Ekonomik destek ödemesinden geçici ve süreli olarak faydalanılabiliyor. Ödemeden yararlananlar ''SED Mart ayı ödemesi ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti için şahsen ve e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulunuyor. Bir sosyal hizmet türü olan SED için aylık tutar yılın başında güncellenmişti. SED aylık ödemesi için tarih araştırması hak sahiplerince devam ediyor. 2025 Mart SED yardımı ödeme günü...