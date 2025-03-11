Mart ayı SED ödemesi takvimi | Sosyal ve Ekonomik Destek parası yattı mı? SED nedir?

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti için şahsen ve e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulunuyor. Bir sosyal hizmet türü olan SED için aylık tutar yılın başında güncellenmişti. SED aylık ödemesi için tarih araştırması hak sahiplerince devam ediyor. 2025 Mart SED yardımı ödeme günü...