Mart ayında izlemeniz gereken filmler. Berlin'den ödülle dönen "Sarı Zarflar" ve "Kurtuluş" da vizyonda

Maggie Gyllenhaal imzalı "Gelin!" (The Bride!) filminin başrollerinde; Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal yer alıyor. 6 Mart'ta vizyona girecek olan filmin konusu ise şöyle;

1930’ların Chicago’sunda geçen filmde, yalnız kalan Frankenstein'ın canavarı kendisine bir eş yaratmak için Dr. Euphronius’un yardımına başvurur. İkili, öldürülmüş genç bir kadını hayata döndürür ve ortaya beklenmedik derecede güçlü bir varlık çıkar. Bu yeniden doğuş birçok olayı tetikler.