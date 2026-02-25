Mart ayında izlemeniz gereken filmler. Berlin'den ödülle dönen "Sarı Zarflar" ve "Kurtuluş" da vizyonda
25.02.2026 10:34
NTV - Haber Merkezi
Mart ayında birçok iddialı film vizyona girecek. Berlin Film Festivali'ne damga vuran, ödüllü yapımlar "Kurtuluş" ve "Sarı Zarflar" da izleyiciyle buluşacak.
Mart ayında farklı kategoride birçok film, seyirciyle buluşacak. Heyecanla beklenen yapımlar arasında 76'ncı Berlin Film Festivali'ne damga vuran Türk yönetmenlerin ödüllü filmleri de yer alıyor. İşte bu ay kaçırmamanız gereken filmler…
KURTULUŞ
Emin Alper imzalı "Kurtuluş" filmi, korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını konu alıyor.
76'ncı Berlin Film Fesitvali'nde Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülen filmin kadrosunda; Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman gibi isimler yer alıyor.
"Kurtuluş" filmi, 6 Mart 2026 tarihinde vizyona girecek.
ANN LEE EFSANESİ
Gerçek olaylara dayanan müzikal türündeki “The Testament Of Ann Lee” (Ann Lee Efsanesi) Shaker hareketinin kurucu lideri Ann Lee'yi konu alıyor. Başrollerinde Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman'ın yer aldığı film 6 Mart'ta beyaz perdede olacak.
TAVŞAN İMPARATORLUĞU
62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne layık görülen “Tavşan İmparatorluğu” filmi, 12 yaşındaki Musa’nın babası Beko ile birlikte köyde geçen zorlu yaşamını anlatıyor.
6 Mart'ta vizyona girecek olan, Seyfettin Tokmak imzalı filmde; Alpay Kaya, Sermet Yeşil ve Kubilay Tunçer başrolleri paylaşıyor.
GELİN!
Maggie Gyllenhaal imzalı "Gelin!" (The Bride!) filminin başrollerinde; Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal yer alıyor. 6 Mart'ta vizyona girecek olan filmin konusu ise şöyle;
1930’ların Chicago’sunda geçen filmde, yalnız kalan Frankenstein'ın canavarı kendisine bir eş yaratmak için Dr. Euphronius’un yardımına başvurur. İkili, öldürülmüş genç bir kadını hayata döndürür ve ortaya beklenmedik derecede güçlü bir varlık çıkar. Bu yeniden doğuş birçok olayı tetikler.
HOPLAYANLAR
Bilim insanlarının insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarması sonrası hayvansever Mabel’ın bilincini bir kunduza aktararak hayvanlar aleminde bir serüvene çıkmasını konu eden "Hoplayanlar" (Hoppers) filmi, 6 Mart'ta vizyona girecek.
SENDEN GERİYE KALAN
Trajik bir kaza sonucu erkek arkadaşı Scotty’nin ölümüne sebep olan Kenna'nın hikayesini anlatan film, 13 Mart'ta vizyona girecek.
Colleen Hoover’ın aynı adlı romanından uyarlanan "Senden Geriye Kalan"da (Reminders of Him) başrolleri Bradley Whitford, Lauren Graham ve Maika Monroe paylaşıyor.
KURTULUŞ PROJESİ
Dünyanın kurtuluşu için uzayda bir gizemi çözmesi gereken bir fen bilgisi öğretmeninin hikâyesini anlatan "Kurtuluş Projesi" (Project Hail Mary) 20 Mart'ta seyirci karşısına çıkacak. Andy Weir’in aynı adlı romanından uyarlanan filmde, Ryan Gosling başrol oynuyor.
ŞAMPİYON KEÇİ: TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ
"Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi" (Goat) filmi, küçük bedeniyle büyük hayaller kuran keçi Will’in, dünyadaki en hızlı ve vahşi hayvanlarla birlikte profesyonel kükrebol oynama hayalini ve bu uğurda verdiği sıra dışı mücadeleyi konu alıyor.
Yönetmenliğini Tyree Dillihay ve Adam Rosette'nin üstlendiği film, 20 Mart'ta vizyona girecek.
SARI ZARFLAR
Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı, İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" filmi, sahneye koydukları tiyatro oyunundan sonra işlerinden olan sanatçı çift Derya ve Aziz'in yolculuğunu anlatıyor.
76'ncı Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazanan film, 27 Mart'ta seyirciyle buluşacak.