Mart ayında müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu

DHA 24.04.2020 - 10:36
HALUK LEVENT YARDIMLARIYLA KONUŞULDU
Medya Takip Merkezi (MTM) ise Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda mart ayının en popüler ses sanatçılarını belirledi. Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı corona virüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek kampanyası başlatan ve sanat camiasından da büyük destek alan Haluk Levent oldu. Levent, ay boyunca toplam 3 bin 481 haberde konuşuldu.
Listenin ikinci sırasındaki isim ise salgın günlerinde evinde konser veren isimlerden Demet Akalın oldu. Sosyal medya hesabından mini bir canlı yayın konseri vererek takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın’ı, sosyal medya üzerinde ise 359 bin 877 izledi. Gündem hakkında yorumları ve sosyal medyada verdiği konserle ay boyunca 2 bin 244 habere konu olan Demet Akalın, ayın en popüler ses sanatçılarından oldu.
EVDEN CANLI KONSER
Yeni evlendiği eşi Hazer Amani ile birlikte ev karantinasında olan şarkıcı Sıla da evinden canlı yayın yaparak mini bir konser verdi. Sıla ay boyunca toplam bin 807 haberde yer aldı.