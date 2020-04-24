Mart ayında müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu

HALUK LEVENT YARDIMLARIYLA KONUŞULDU

Medya Takip Merkezi (MTM) ise Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda mart ayının en popüler ses sanatçılarını belirledi. Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı corona virüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek kampanyası başlatan ve sanat camiasından da büyük destek alan Haluk Levent oldu. Levent, ay boyunca toplam 3 bin 481 haberde konuşuldu.