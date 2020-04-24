Mart ayında müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri belli oldu

Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda mart ayında müzik dünyasının en çok konuşulan ses sanatçıları belirlendi.

DHA 24.04.2020 - 10:36

Corona virüs gündeminin hakim olduğu mart ayında müzik camiasında eğlenceler devam etti. Salgın sebebi ile birçok konser iptal edilse de ses sanatçıları evlerinde müzik yapmaya devam etti. Youtube ve sosyal medya üzerinde canlı yayın açarak #evdekal ve #müziklekal diyen sanatçılar, verdikleri konserlerle izleyicilerinin gönlünü fethetti.

HALUK LEVENT YARDIMLARIYLA KONUŞULDU

Medya Takip Merkezi (MTM) ise Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı raporda mart ayının en popüler ses sanatçılarını belirledi. Yapılan araştırmaya göre ayın en popüler ses sanatçısı corona virüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere destek kampanyası başlatan ve sanat camiasından da büyük destek alan Haluk Levent oldu. Levent, ay boyunca toplam 3 bin 481 haberde konuşuldu.

Listenin ikinci sırasındaki isim ise salgın günlerinde evinde konser veren isimlerden Demet Akalın oldu. Sosyal medya hesabından mini bir canlı yayın konseri vererek takipçilerine keyifli anlar yaşatan Akalın’ı, sosyal medya üzerinde ise 359 bin 877 izledi. Gündem hakkında yorumları ve sosyal medyada verdiği konserle ay boyunca 2 bin 244 habere konu olan Demet Akalın, ayın en popüler ses sanatçılarından oldu.

Murat Boz, ay boyunca 2 bin 101 habere yansıdı. Hadise, Mart ayı boyunca toplam 2 bin 46 haberde yer alarak ayın popüler ses sanatçılarından olmayı başardı.

EVDEN CANLI KONSER

Yeni evlendiği eşi Hazer Amani ile birlikte ev karantinasında olan şarkıcı Sıla da evinden canlı yayın yaparak mini bir konser verdi. Sıla ay boyunca toplam bin 807 haberde yer aldı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER