Martin Scorsese'ye kızından Marvel göndermeli Noel hediyesi

Scorsese’nin sözlerine tepkiler gelince ünlü yönetmen, kendisine yöneltilen eleştirilere cevaben The New York Times gazetesinde bir makale kaleme almıştı. “Marvel filmlerinden birkaçını izlemeye çalıştığımı ve benim için olmadığını söyledim. Hayatım boyunca izlediğim ve sevdiğim filmlere göre tema parklarına daha yakın göründüğümü belirttim. Ve sonunda, Marvel filmlerinin sinema olmadığını ifade ettim” diyen Scorsese, bazı insanların, bu sözlerinin son bölümünü hakaret olarak algıladığını belirtmişti. Ünlü yönetmen, “Eğer sözlerimi o şekilde değerlendirmek isteyen biri varsa, engel olmak için yapabileceğim hiçbir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.