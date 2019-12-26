Martin Scorsese'ye kızından Marvel göndermeli Noel hediyesi

Ünlü yönetmen Martin Scorsese (77), bir süre önce Marvel filmlerinin sinema olmadığını söyleyerek, Marvel çizgi romanlarından uyarlanan filmleri bir eğlence parkına benzetmesiyle tartışma başlatmıştı.
Scorsese’nin kızı, babasına, Marvel filmleri değerlendirmesine esprili bir gönderme içeren Noel hediyesi verdi.
Francesca Scorsese, babası için aldığı hediyeleri Marvel karakterlerinin yer aldığı hediye paketlerine sarmıştı. Sosyal medyada hediyelerin fotoğrafını paylaşan Francesca, “Bakın, babamın Noel hediyelerini nasıl paketledim” yorumunda bulundu. Hediye paketlerinde Hulk, Kaptan Amerika ve diğer süper kahraman resimleri dikat çekti.
Francesca’nın esprili hediyeleri, ünlü yönetmenin “Marvel filmleri sinema değildir” açıklamasından bir ay sonrasına denk geldi. Oscar’lı yönetmen, Empire adlı sinema dergisine verdiği röportajda, Marvel filmlerini birer sanat eseri olarak görmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirterek, "Böyle yapmayı denedim, ancak bunlar sinema değil. Açıkça söylemem gerekirse aklıma gelen ilk şey, filmin şartları içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncular ve bir eğlence parkı. Bu yapımlar insanoğlunun duygusal ve psikolojik tecrübelerini diğer insanlara aktardığı sinema filmleri değil" diye konuşmuştu.
Scorsese’nin sözlerine tepkiler gelince ünlü yönetmen, kendisine yöneltilen eleştirilere cevaben The New York Times gazetesinde bir makale kaleme almıştı. “Marvel filmlerinden birkaçını izlemeye çalıştığımı ve benim için olmadığını söyledim. Hayatım boyunca izlediğim ve sevdiğim filmlere göre tema parklarına daha yakın göründüğümü belirttim. Ve sonunda, Marvel filmlerinin sinema olmadığını ifade ettim” diyen Scorsese, bazı insanların, bu sözlerinin son bölümünü hakaret olarak algıladığını belirtmişti. Ünlü yönetmen, “Eğer sözlerimi o şekilde değerlendirmek isteyen biri varsa, engel olmak için yapabileceğim hiçbir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.