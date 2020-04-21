Marvel yıldızından maskeli ve eldivenli alışveriş (Ünlü isimler markete akın etti)

Elizabeth Olsen
Marvel'in Yenilmezler (Avengers) serisinde canlandırdığı Wanda Maximoff / Scarlet Witch karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Elizabeth Olsen önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı.
Elizabeth Olsen
31 yaşındaki yıldız ve sevgilisi Robbie Arnett California'da organik ürünler satan lüks süpermarket Erewhon'dan çıkarken görüntülendi. Ünlü çiftin corona virüs nedeniyle maske ve eldiven önlemi almış olması dikkat çekti.
Gwyneth Paltrow
Ünlü oyuncu, televizyoncu eşi Brad Falchuk ile Los Angeles'ta market alışverişi sonrası görüntülendi. Kendilerini evde izolasyon altında tutan çift, sadece alışveriş için dışarı çıkıyor. Paltrow'un alışverişe çıkarken lateks eldivenle önlem alması dikkat çekti.
Casey Affleck
Ünlü oyuncu, Los Angeles'taki Los Feliz bölgesinde market alışverişine çıktı. Yaşamın Kıyısında filmiyle 2017 yılında Oscar kazanan Affleck'in corona virüse karşı eldieven ve maskeli tedbir alması dikkat çekti.
Donna D'Errico