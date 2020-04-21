Marvel yıldızından maskeli ve eldivenli alışveriş (Ünlü isimler markete akın etti)

Dünyayı saran corona virüs eğlence dünyasının ünlü isimlerini de etkisine aldı. Ünlüler, karantina sırasında ihtiyaç duyacakları malzemeleri almak için marketlere akın etti. Kimisi gıda alışverişine ağırlık verirken kimisi ise paket paket tuvalet kağıdı stokladı. O isimlerden biri olan Marvel yıldızı Elizabeth Olsen'in maske ve eldiven önlemi almış olması dikkat çekti. İşte pandemi döneminde alışverişte objektiflere takılan ünlü isimler... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Elizabeth Olsen 

Marvel'in Yenilmezler (Avengers) serisinde canlandırdığı Wanda Maximoff / Scarlet Witch karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Elizabeth Olsen önceki gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Elizabeth Olsen 

31 yaşındaki yıldız ve sevgilisi Robbie Arnett California'da organik ürünler satan lüks süpermarket Erewhon'dan çıkarken görüntülendi. Ünlü çiftin corona virüs nedeniyle maske ve eldiven önlemi almış olması dikkat çekti. 

Gwyneth Paltrow

Ünlü oyuncu, televizyoncu eşi Brad Falchuk ile Los Angeles'ta market alışverişi sonrası görüntülendi. Kendilerini evde izolasyon altında tutan çift, sadece alışveriş için dışarı çıkıyor. Paltrow'un alışverişe çıkarken lateks eldivenle önlem alması dikkat çekti. 

Gwyneth Paltrow, maskesini de takarak çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Casey Affleck

Ünlü oyuncu, Los Angeles'taki Los Feliz bölgesinde market alışverişine çıktı. Yaşamın Kıyısında filmiyle 2017 yılında Oscar kazanan Affleck'in corona virüse karşı eldieven ve maskeli tedbir alması dikkat çekti.

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