Kallos'un "Kaptan Amerika; Hydra, ajanlar, Loki, Ultron ve Thanos ile savaşmakta meşguldü. Ben de her gün New York'lular için savaşıyorum. Gerçek Kaptan Amerika'nın süper güçleri varken, Ben'in gücü ise sizlerden geliyor" mesajı Marvel'ın tekpisini çekti.