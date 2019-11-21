New York meclis üyesi Ben Kallos, geçen hafta Twitter hesabından Kaptan Amerika kostümü giydiği fotoğraflar paylaştı.
Kallos'un "Kaptan Amerika; Hydra, ajanlar, Loki, Ultron ve Thanos ile savaşmakta meşguldü. Ben de her gün New York'lular için savaşıyorum. Gerçek Kaptan Amerika'nın süper güçleri varken, Ben'in gücü ise sizlerden geliyor" mesajı Marvel'ın tekpisini çekti.
Kallos'un Marvel karakterlerine atıf yapmasına üzerine, Marvel Sinematik Evreni Baş Danışman Yardımcısı Eli Bard, New Yorklu siyasetçiye sert bir mektup yolladı.
New York meclis üyesi, Marvel Comics'in kahramanlarından Kaptan Amerika'nın kostumünü giymesine ve onun rolünden esinlenerek kendi reklamını yapmasına karşı çıktığı mektubu da yayınlamaktan geri durmadı.
Eli Bard mektupta Kallos'tan siyasi kampanyalarında 'Kaptan Amerika olmaktan vazgeçmesini' istedi. Marvel karakterlerinin ve kostümlerinin siyasi kampanyalara alet edilmesini istemediğini yazdı.