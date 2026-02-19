Maske filminin kötü adamı Peter Greene'in ölüm nedeni belli oldu

15 yaşında evden kaçıp New York sokaklarında yaşamayan başlayan Peter Greene, bu süreçte kötü alışkanlıklar edindi. 1990'ların ortalarında oyunculuğa başlayan ünlü isim, bunu yıllar sonra itiraf etti. Greene, "Pulp Fiction" (Ucuz Roman) ve "Maske" filmleriyle şöhreti yakaladı.

Ardından "The Usual Suspects", "Training Day", "Laws of Gravity", "Clean, Shaven" ve "Blue Streak" gibi birçok projede rol alan ünlü isim, 1996 yılında intihara teşebbüs ettikten sonra bağımlılıkları için tedavi görmeye başladı.