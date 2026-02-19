Maske filminin kötü adamı Peter Greene'in ölüm nedeni belli oldu
"Maske", "Pulp Fiction" gibi yapımların yıldızı Peter Greene, iki ay önce New York’taki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü ismin ölüm sebebi belli oldu.
1994 yapımı "Maske" filminde "Dorian Tyrell" karakterine hayat veren, Quentin Tarantino imzalı Pulp Fiction'daki Zed rolüyle hafızalara kazınan Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti.
Hollywood yıldızı Peter Greene, 12 Aralık 2025'te New York'un Lower East Side bölgesindeki evinde ölü bulundu. Acı haberi ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Gregg Edwards doğruladı. 60 yaşındaki ünlü ismin ölüm sebebi, vefatından 2 ay sonra açıklandı.
ÖLÜM SEBEBİ 2 AY SONRA AÇIKLANDI
New York Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada; Greene'in sol koltuk altındaki ateşli silah yaralanması ve kolun ana damarının hasar görmesi nedeniyle öldüğü belirtildi.
"Mascots" adlı yeni bir projeye başlamak üzereyken vefat eden ünlü ismin ölümü kaza olarak değerlendirildi.
EVDEN KAÇIP SOKAKLARDA YAŞADI
15 yaşında evden kaçıp New York sokaklarında yaşamayan başlayan Peter Greene, bu süreçte kötü alışkanlıklar edindi. 1990'ların ortalarında oyunculuğa başlayan ünlü isim, bunu yıllar sonra itiraf etti. Greene, "Pulp Fiction" (Ucuz Roman) ve "Maske" filmleriyle şöhreti yakaladı.
Ardından "The Usual Suspects", "Training Day", "Laws of Gravity", "Clean, Shaven" ve "Blue Streak" gibi birçok projede rol alan ünlü isim, 1996 yılında intihara teşebbüs ettikten sonra bağımlılıkları için tedavi görmeye başladı.