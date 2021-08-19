MasterChef 2021 yarışmacıları kimler? (MasterChef 2021 ana kadrosu kaç kişi?)

MasterChef Türkiye'de yaşanan kıyasıya mücadele yeni bölümde de tüm heyecanıyla devam etti. MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren son yarışmacı da dün akşam belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı Emre oldu.



MASTERCHEF EMRE KİMDİR?



Ailesi Konyalı olan Emre Büber MasterChef'in 2021'e Avusturya'dan katılıyor. Emre 26 yaşında ve bir çocuk babası olan Emre aşçılık eğitimine sahip ve sektörde çalışmış bir isim. Emre yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor.



Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Avusturya doğum Emre 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı.





İşte MasterChef ana kadroya katılmaya hak kazanan diğer isimler...