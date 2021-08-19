MasterChef 2021 yarışmacıları kimler?(MasterChef 2021 ana kadro kaç kişi?)

19.08.2021 - 07:59
Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.
Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.
MasterChef’in ilk turunda elleri titremişti ve oldukça heyecanlanmıştı. Ayrıca dövmeleriyle de dikkat çekmeyi başarmıştı.
MasterChef Burcu Önal, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya’da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.
Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.
Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.
Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.
MasterChef Hamza, 1996 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Bolu Mengenlidir ve yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır.
Şu anda 25 yaşında olan Hamza, iki kardeştir. Ve kardeşi de aşçıdır. Liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde okudu. Yaşantısını İstanbul Ümraniye’de sürdürmektedir.
Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Hamza Mercimek, Karaköy’de Berlin Line Karaköy isimli bir mekanda şef olarak çalışıyor.
Dedelerinden aldığı aşçılık mesleğini ileri noktalara taşımak ve Anadolu’nun lezzetlerini dünyaya duyurmak için her daim çalışmalar yapmaktadır.
2020’de World Food İstanbul’un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile ‘En Yaratıcı Tabak’ ödülünü aldı.
Şükrü Özsarı, 28 yaşında ve yarışmaya İzmir'den yarışmaya katılıyor. Şükrü Özsarı, Masterchef yarışmasında adını duyuran, alanında eğitimli bir aşçıdır. Yarışmada jüriden iki evet alarak bir üst tura geçen ancak üçlü düelloda elenen Masterchef Şükrü, hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini topladı.
Yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu alanı seçmekten asla pişman olmadığını söyleyen yarışmacı Şükrü Özsarı ciğer ile geçer not almaya çalıştı.
Bir erkek kardeşi ve bir ablası olan Özsarı’nın en büyük destekçisi ise ailesi ve yakınları. Özellikle sıkı bir Masterchef izleyicisi olan ablası, kardeşinin yarışmaya katılması için yönlendirmiş.
Üçlü düello turunda Şükrü Özsarı, Mehmet Ürker ve Hamza Mercimek ile kapıştı. Yarışmacılardan istenen yemek karnıyarık ve pilav yapması istendi. Bu turu ikinci olarak bitiren Şükrü Özsarı, bu sezon uygulanan yeni kurala göre Mehmet şefin seçimiyle final turuna çıktı.
MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor.
Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin “Eti nasıl pişirmek istedin?” sorusuna “Tavada” şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü. Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan’ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında “Kamera şakası falan değilsin dimi” diyerek tepki verdi.
Aslen Adanalı olan İbrahim Cingözler 25 yaşında ve yarışmaya Bodrum’dan katılıyor. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef’e katılmış. Üniversiteye kadar Adana’da yaşantısını sürdürmüştür. Çok farklı mutfaklarda çalışan yarışmacı Adana’da da üç yıl boyunca çalışmıştır ve yörenin neredeyse tüm yemeklerine hakimdir.
İyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını belirtmiştir. Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirtmiştir.
Yarışmaya Bodrum’un yöresel ürünleriyle hazırladığı ‘Egeden’ isimli yemekle katılan İbrahim eleştiriye açık olduğunu söyledi. Bodrum’da bir işletmede çalışan İbrahim, Marmaris, Türkbükü ve Torba’da gibi çok sayıda yerde çalışmıştır.
Yarışmada mutlaka başarılı olacağını ifade eden İbrahim şampiyonluk kupasını Adana’ya götüreceğini söyledi.
İbrahim Cingözler yarışmadan önce Danilo Şef’le Adana’da bir festival etkinliğinde karşılaşmıştır. Mutfakta hızlı olduğunu belirten yarışmacı ilk elemelerde yaptığı yemeği daha önce üç defa yapmayı denemiş.
Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.
Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.
Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya’da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya’da sürdürmektedir.
İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan’da eğitimler vermiş ve Almanya’da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.
2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.
İzmir’de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.
Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul’da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat’ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı.
MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.
Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini ‘öğrenme obezi’ olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonu nedeni ile de jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.