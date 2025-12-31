MasterChef altın ceketi giyen ilk isim belli oldu. "Çok mutlu ve gururluyum"
31.12.2025 09:04
NTV - Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Altın Kupa maratonunun devam ettiği yarışmada, altın önlüğü giyen yarışmacılardan ilk ceket alan isim açıklandı.
MasterChef Altın Kupa'da yeni bir dönem başladı. Altın önlüğü alan 8 yarışmacı şimdi de 4 altın ceketten birini giymek için mücadele ediyor.
Sergen, Hasan, Ayaz, Dilara, Kerem, Barbaros, Çağatay ve Kıvanç, altın ceketi giyebilmek için 30 Aralık Salı akşamı Masterchef stüdyosunda canla başla savaştı.
MasterChef Altın Kupa'da ceket yarışı dün esnaf lokantası temasıyla başladı. Yarışmacılar ilk turda yuvalama, ayvalı ekşili tarak ve tatlı olarak da kaymaklı şambaba hazırladı.
Etabın sonunda en yüksek puanı alan ikili Hasan ve Sergen oldu.
Altın ceket için ter döken yarışmacılar, ikinci turda ise bir esnaf yemeğini modern olarak yorumladı. Herkesin farklı bir lezzet yorumladığı gecede; MasterChef Altın Kupa yarışmaçıları, tabaklarını en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti.
CEKET GİYEN İLK YARIŞMACI
Şeflerin değerlendirmeleri ve puanlamasının ardından ilk altın ceketi giyen isim Hasan oldu. Sergen Özen'le son ikiye kalan Hasan Biltekin, yarım puan farkla ilk altın ceketi almayı başardı.
"SIRA KUPADA"
Altın önlüğü giydikten sonra adım adım ilerleyeceğini söylediğini hatırlatan Hasan Biltekin, "Çok mutlu ve gururluyum. Takdirinizle ceketi aldım. Sıra kupada, inşallah şampiyonluk için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim" dedi.