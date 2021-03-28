MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum

2019 yılında katıldığı 'MasterChef Türkiye' ile tanınan Güzide Mertcan, yarışmadan sonra 7 milyon TL'lik villasıyla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Mertcan, kendisi ve eşi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla Youtuber Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulundu.

28.03.2021 - 10:59

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 1

Güzide Mertcan, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye 2019'la adını duyurdu. Yarışmaya katıldıktan bir süre sonra elenen genç kadın, 7 milyon TL değerindeki evinin haber olmasıyla magazin gündemindeydi.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 2

MasterChef Güzide hakkındaki '7 milyon TL'lik villa' şeklindeki haberlerin ardından Ata Benli, sahibi olduğu sosyal medya kanalından bir video yayınladı.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 3

Söz konusu videoda, ünlü Youtuber Ata Benli, Güzide-Mustafa Mertcan çiftinin sahibi olduğu lüks yaşamla ilgili yorumda bulundu.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 4

"HUZURUM BOZULDU" 

Sabah gazetesinin haberine göre; Ata Benli tarafından yayınlanan video sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan Güzide Mertcan, Benli'nin sarf ettiği sözlerle iftiraya maruz kaldığını, huzur ve sükununun bozulduğunu ileri sürdü.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 5

MasterChef Güzide, dilekçesinde; Youtuber Benli'nin kendisi ile ilgili "rüşvet vererek programda kaldığı, lüks yaşamı sayesinde tanınırlığının arttığı" gibi gerçek dışı sözler sarf ettiğini belirtti.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 6

Üç çocuk annesi Mertcan, siber zorbalığa maruz kaldığını, şahsın tanınırlığının yüksek olduğu için hakkında sözlerle onur ve saygınlığının zedelendiğini beyan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 7

"SATMAK İSTİYORDUK VE SATTIK" 

Güzide, 7 milyon TL'lik evi hakkında, "Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz. Tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık" sözleriyle dikkat çekmişti.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 8

Ünlü yarışmacı, "10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor" demişti.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 9

MasterChef Güzide, Büyükçekmece Alkent mahallesindeki ultra lüks villasının kapılarını, Youtube kanalı üzerinden takipçilerine açmıştı.

MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 10
MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 11
MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 12
MasterChef Güzide Mertcan: Siber zorbalığa maruz kalıyorum - 13

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