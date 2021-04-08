MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi

MasterChef Türkiye'nin şampiyonlarından Cemre Uyanık'ın Survivor birleşme partisinden paylaştığı bir karede Serhat Doğramacı'yı kesmesi sonrası ikili arasından fotoğraf kriz çıktı. İkili karşılıklı hamlelerde bulundu.

08.04.2021 - 11:58

MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi - 1
MasterChef Türkiye'nin şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında gerilim yaşandı.


MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi - 2
2019 şampiyonu Uyanık, survivor birleşme partisine katıldığı MasterChef yarışmacılarıyla pozunu paylaşırken Doğramacıyı fotoğraftan sildi.


MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi - 3
Ardından Doğramacı ise fotoğrafın tam halini yayınlayarak, "Hazmedemeyenleri boşverin, şu aile 1 den büyüktür" dedi.


MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi - 4
Uyanık, gelişmeler sonrası Doğramacı'ya mini şortlu bir pozuna yazdığı mesajla cevap verdi.


MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi - 5
"Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır" diyen Uyanık, "Gerçek insanlar sadece umursamazlar... Umursamaz kaç kişiyiz ki?" ifadelerini kullandı.

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