MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi
MasterChef Türkiye'nin şampiyonlarından Cemre Uyanık'ın Survivor birleşme partisinden paylaştığı bir karede Serhat Doğramacı'yı kesmesi sonrası ikili arasından fotoğraf kriz çıktı. İkili karşılıklı hamlelerde bulundu.
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08.04.2021 - 11:58
MasterChef Türkiye'nin şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında gerilim yaşandı.
2019 şampiyonu Uyanık, survivor birleşme partisine katıldığı MasterChef yarışmacılarıyla pozunu paylaşırken Doğramacıyı fotoğraftan sildi.
Ardından Doğramacı ise fotoğrafın tam halini yayınlayarak, "Hazmedemeyenleri boşverin, şu aile 1 den büyüktür" dedi.
Uyanık, gelişmeler sonrası Doğramacı'ya mini şortlu bir pozuna yazdığı mesajla cevap verdi.
"Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır" diyen Uyanık, "Gerçek insanlar sadece umursamazlar... Umursamaz kaç kişiyiz ki?" ifadelerini kullandı.
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