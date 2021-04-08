MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi

MasterChef Türkiye 'nin şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında gerilim yaşandı.

Ardından Doğramacı ise fotoğrafın tam halini yayınlayarak, "Hazmedemeyenleri boşverin, şu aile 1 den büyüktür" dedi.

Uyanık, gelişmeler sonrası Doğramacı'ya mini şortlu bir pozuna yazdığı mesajla cevap verdi.

"Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır" diyen Uyanık, "Gerçek insanlar sadece umursamazlar... Umursamaz kaç kişiyiz ki?" ifadelerini kullandı.