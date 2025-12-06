MasterChef şampiyonu kim olacak? Kupanın sahibi canlı yayında belli oluyor
06.12.2025 16:55
NTV - Haber Merkezi
MasterChef 2025 mücadelesi bu akşam sona eriyor. İlk finalistin Özkan, ikinci finalistin Sezer olduğu MasterChef'te şampiyon canlı yayında belli olacak.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2025'te büyük final için heyecan dorukta.
Zorlu ve uzun bir maratonun ardından MasterChef'te Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan son dörde kaldı. Bu dörtlü arasından canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Özkan ve Sezer oldu.
MASTERCHEF 2025 ŞAMPİYONU KİM OLACAK?
Bu akşam son kez mutfağa girecek olan Özkan ve Sezer, şampiyonluk için hünerlerini sergileyecek. İkili arasındaki final mücadelesinin son etabı canlı olarak yayınlanacak.
Yaratıcı tabaklarıyla şeflerin karşısına çıkacak olan yarışmacıların aldıkları puanlar sonrası MasterChef 2025 şampiyonu belli olacak.
MasterChef Türkiye 2025 finali, 6 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.