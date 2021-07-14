MasterChef Türkiye 2021'de format değişti

14.07.2021 - 11:46
"MASTERCHEF'İN KIRILMA NOKTASI"
Survivor 2021 yarışmasının ardından MasterChef Türkiye 2021, ikinci tur elemeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Üçlü düellolar şeklinde ilerleyecek olan ikinci turda, yarışmacılar tezgahlarına gelmeden önce yeni format duyuruldu.
Yarışmanın 13 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu sene kıran kırana mücadeleler yaşanacağı düellolar umuyorum. MasterChef Türkiye'nin kırılma noktası burası. Burayı geçemezseniz veda ediyorsunuz" şeklinde konuştu.
ŞEFLERE 'ÜST TURA GEÇİRME' HAKKI
Somer Şef, "En beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonraki tura geçirme hakkımız var. Tabii kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" dedi.
Mehmet Şef, "Eğer öyle bir yarışmacı varsa bu hakkı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyı da geri gönderebiliriz" açıklamasını yaptı.
"BİRİNİ ALSAN, DİĞERİNE YAZIK OLUYOR"
Sivrioğlu'nun "Bazen çok iyi iki tabak geliyor, arada fark bulamıyorsun. Birini alsan diğerine yazık oluyor. O yüzden bu değişiklikten çok mutluyum" sözleri sonrası diğer şefler de bu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Üçlü düelloların ardından ana kadroda yer alan yarışmacılar belli olacak. Her hafta mavi ve kırmızı takım olarak mücadele verilecek. Kaybeden takımdan bir yarışmacı MasterChef'e veda edecek.
MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI
MasterChef Türkiye'nin ilk sezonunda Uğur Kardaş, ikinci sezonunda Cemre Uyanık, geçtiğimiz yıl da Serhat Doğramacı şampiyonluk ipini göğüslemişti.