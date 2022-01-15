MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu: Hasan mı, Eren mi? (Otomobil ödüllü sezon)

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın son puanları vermesinden sonra MasterChef birincisi 134 puan alan Eren oldu. Hasan ise 127 puanda kaldı.

Haberler 15.01.2022 - 10:23

MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu: Hasan mı, Eren mi? (Otomobil ödüllü sezon) - 1

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu canlı yayında belli oldu. Hasan ve Eren, final etabında birinci olmak için yarıştı.


MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu: Hasan mı, Eren mi? (Otomobil ödüllü sezon) - 2

Yarışmacıların imza yemeklerine, jüri üyelerinin verdiği puan sonrasında MasterChef Türkiye'nin birincisi Eren oldu.


MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu: Hasan mı, Eren mi? (Otomobil ödüllü sezon) - 3

Eren toplamda 134 puan alırken Hasan ise 127 puanda kaldı.


MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu: Hasan mı, Eren mi? (Otomobil ödüllü sezon) - 4

Masterchef 2021'in birincisi Eren yaptığı açıklamada, "Verdiğim sözü tuttum şef. Yine çok uzun bir yol oldu ama Hasan da ben de şampiyonuz şu an. Bence iki tane şampiyon var. Biri Hasan ikincisi benim" dedi.


MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu: Hasan mı, Eren mi? (Otomobil ödüllü sezon) - 5

İkinci olan Hasan ise yaptığı açıklamada, "Başımız dik alnımız açık, 6 ay boyunca burada yarıştık. Bizi en yakın siz biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu: Hasan mı, Eren mi? (Otomobil ödüllü sezon) - 6

Somer Şef şampiyonun ödülünü de açıkladı. Somer Şef, "Bu akşamın kazananı yepyeni mükemmel bir otomobilin sahibi olacak" dedi.

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