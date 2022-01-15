MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu: Hasan mı, Eren mi? (Otomobil ödüllü sezon)

Haberler 15.01.2022 - 10:23
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu canlı yayında belli oldu. Hasan ve Eren, final etabında birinci olmak için yarıştı.
Yarışmacıların imza yemeklerine, jüri üyelerinin verdiği puan sonrasında MasterChef Türkiye'nin birincisi Eren oldu.
Eren toplamda 134 puan alırken Hasan ise 127 puanda kaldı.
Masterchef 2021'in birincisi Eren yaptığı açıklamada, "Verdiğim sözü tuttum şef. Yine çok uzun bir yol oldu ama Hasan da ben de şampiyonuz şu an. Bence iki tane şampiyon var. Biri Hasan ikincisi benim" dedi.
İkinci olan Hasan ise yaptığı açıklamada, "Başımız dik alnımız açık, 6 ay boyunca burada yarıştık. Bizi en yakın siz biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Somer Şef şampiyonun ödülünü de açıkladı. Somer Şef, "Bu akşamın kazananı yepyeni mükemmel bir otomobilin sahibi olacak" dedi.