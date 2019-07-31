MasterChef Türkiye yeni sezon jürisinde kimler var?
Geçtiğimiz sezon ilk kez ekranlarda gelen MasterChef Türkiye'nin yeni sezon kadrosu belli oldu. Hazer Amani'nin yerine Danilo Zanna dahil olurken diğer isimler yerini korudu.
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Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye yeni jüri üyesini kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.
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Yarışmanın 2'nci sezon jürisinde sürpriz bir değişiklik yaşandı.
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Ilıcalı yarışmanın takipçilerine sürpriz yaparak Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna'nın jüri üyeliğine getirildiğini açıkladı.
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Geçen sezon jüride yer alan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ise yerlerini korudu.
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Geçtiğimiz sezon MasterChef Türkiye'de Uğur ve Kerem final etabında karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen puanlamanın ardından MasterChef şampiyonu Uğur oldu ve büyük ödül olan 100 bin TL'yi kazandı.