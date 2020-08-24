MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu (Sedat Tuncer kimdir?)

MasterChef Türkiye’ye veda eden isim belli oldu. 16 kişinin yarıştığı programda jürinin kararıyla ilk elenen isim Sedat Tuncer oldu. İşte ayrıntılar...

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24.08.2020 - 11:00

MasterChef Türkiye 2020'de ilk elenen isim belli oldu. Celal, Sedat, Esra, Ayyüce, Duygu ve Eray’ın mücadele ettiği eleme grubunda iki aşamalı oyun düzenlendi.







Jüri üyeleri altı yarışmacıdan ilk olarak yaratıcılık oyunu oynamalarını istedi. En başarılı üç tabağı seçen jüri Eray, Duygu ve Ayyüce’de karar kıldı.







İkinci turda üç kişinin yarıştığı oyunda şefler bu sefer yarışmacılardan ciğer sarma yapmalarını istedi. 40 dakikada yemeklerini tamamlaması gereken yarışmacılar stresli anlar yaşadı. Şeflerin verdiği ciğer sarmayı tamamlayan üç yarışmacıda jürinin kararını bekledi.







40 dakikada en iyi tabağı yapan Celal potadan çıkan ilk isim oldu. Esra ve Sedat arasında seçim yapan jüri üyeleri Esra’nın yarışmaya devam etmesine karar verdi. MasterChef Türkiye’ye ilk veda eden kişi de Sedat oldu.







Yarışmaya veda eden Sedat, "Burada çok güzel insanlar tanıyıp çok güzel insanlar tanıdım. Hatalarım desem adaptasyon süreci çok yaşadım" ifadelerini kullandı.

SEDAT TUNCER KİMDİR?



21 Aralık 1987 yılında hayata gözlerini açan Sedat Tuncer, İstanbul doğumludur. Aslen Kastamonu’nun Ağlı ilçesinin Alınca köyünden olan Sedat Tuncer, Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur.



Lise eğitimine devam ederken Aska Sun Queen beach Otel ve Divan Kalamış Brasserie’de staja başlamış; ardından Leonarda Da Vinci programına katılarak 550 öğrenci arasında ilk 13 girmeyi başarmış ve Fransanın Larochelle bölgesindeki LYcee de Hotel’de eğitim alarak 4 ay Paris Disneyland California Grill’de mutfak bölümünde çalışarak stajını tamamlamıştır.



Sedat Tuncer, liseden mezun olmasının akabinde, Kuleli Askeri Lisesi’nin mutfağında aşçı olarak işe başlamış, sonrasında üniversite eğitimi almaya başlayacağı için işi bırakmak zorunda kalmıştır.



İTÜ Yiyecek ve İçecek işletmeciliği bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra, Sushico’da, Le Pain Qutidien ve Hyatt Regency otellerinde aşçı olarak çalışmıştır.

Bu dönemde hayatında yeni bir başlangıç yapan Sedat Tuncer, J1 ile Amerika yolculuğuna başlamış; orada Michigan Mackinac Island’da, ardından dünyanın en iyi tarihi oteli olan The Grand Hotel’in mutfak bölümünde çalışmalarına devam etmiştir.



Sedat Tuncer, ardından, Utah Park City bölgesindeki The Canyons Oteli’nin Farm organik Restoranın mutfak bölümünde çalışmaya başlamış ve bu arada yine aynı bölgedeki The Yarrow Otel’de ikinci işi olan bellboy görevimi sürdürmüştür.



2012’de Türk Hava Yolları Do&Co Catering firmasında Flyingchef ( Uçan Aşçı ) olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda şirkette eğitmen olarak yer alan Sedat Tuncer, aynı zamanda takım liderliği de yapmaktadır.



Çevresindekilerin Masterchef’ katılması konusundaki ısrarları üzerine başvuru yapma konusunda cesaretlenen ve hayalini kurduğu yarışmaya kabul alan Sedat Tuncer, hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade etmektedir.