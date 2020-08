MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu (Sedat Tuncer kimdir?)

Bu dönemde hayatında yeni bir başlangıç yapan Sedat Tuncer, J1 ile Amerika yolculuğuna başlamış; orada Michigan Mackinac Island’da, ardından dünyanın en iyi tarihi oteli olan The Grand Hotel’in mutfak bölümünde çalışmalarına devam etmiştir.



Sedat Tuncer, ardından, Utah Park City bölgesindeki The Canyons Oteli’nin Farm organik Restoranın mutfak bölümünde çalışmaya başlamış ve bu arada yine aynı bölgedeki The Yarrow Otel’de ikinci işi olan bellboy görevimi sürdürmüştür.



2012’de Türk Hava Yolları Do&Co Catering firmasında Flyingchef ( Uçan Aşçı ) olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda şirkette eğitmen olarak yer alan Sedat Tuncer, aynı zamanda takım liderliği de yapmaktadır.



Çevresindekilerin Masterchef’ katılması konusundaki ısrarları üzerine başvuru yapma konusunda cesaretlenen ve hayalini kurduğu yarışmaya kabul alan Sedat Tuncer, hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade etmektedir.