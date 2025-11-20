MasterChef'te beklenmedik veda: Gözyaşlarına boğuldu
20.11.2025 01:02
NTV - Haber Merkezi
MasterChef'te 19 Kasım akşamı eleme heyecanı yaşandı. Eylül, Hakan, Murat Can ve Özkan'ın mücadele ettiği gecede; hayallerine veda eden isim belli oldu.
Rekabetin günden güne arttığı ve her hafta iki yarışmacının elendiği MasterChef son bölümde, eleme heyecanı yaşandı.
Oynanan iki takım oyunu sonrası potaya giren Murat Can, Özkan, Eylül ve Hakan, MasterChef'te kalmak için canla başla mücadele etti.
YARATICILIK ETABININ ÜRÜNÜ: MANDALİNA
Yarışmacılar, ilk turda mandalina ile yaratıcı tabaklar hazırladı. Özkan ilk etapta 22,5 puan alırken; Hakan 21 puan aldı. Onları 20,5 puanla Murat Can ve 20 puanla Eylül takip etti.
EYLÜL'ÜN GÖZYAŞLARI
Eleme potasındaki 4 yarışmacı ikinci turda Danilo Şef'in hazırladığı "Riso Al Salto" adlı yemeğe en yakın tabağı hazırlamak için çaba gösterdi.
Oldukça zorlanan yarışmacılardan Eylül, tadım sonrası gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacı arkadaşları da Eylül'e destek verdi.
ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Gece sonunda ikinci turun puanları açıkladı. İkinci turda aldığı 19 puan ile toplamda 40 puana ulaşan Hakan, potadan çıkan ilk isim oldu. Özkan ise ikinci turda sadece 14 puan almasına rağmen toplam olarak 36,5 puanla arkadaşlarının yanına döndü.
Murat Can ikinci etapta şeflerden 15,5 puan aldı ve toplamda 36 puan elde etti. Eylül ise 13 puan aldığı ikinci etap sonrası toplamda 33 puana ulaştı. Böylece MasterChef Türkiye'ye veda eden son isim Eylül oldu.
"SENİ ADIM ADIM TAKİP EDECEĞİZ"
Danilo Zanna, Eylül'e “Çok yeteneklisin. Seni adım adım takip edeceğiz, hep destekçiniz. İyi ki geldin, iyi ki varsın” derken, Somer Şef ise "Sen iyi bir yöneticisin. Bence MasterChef sana inanılmaz faydalı olacak. Biz de ailen olarak arkandayız" sözleriyle veda etti.
Mehmet Yalçınkaya da "Yolun açık, çok başarılı olacağından hiç kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.
Veda konuşmasında ekibe ve şeflere teşekkür eden Eylül, gözyaşlarını tutamadı. MasterChef'e 12'nci olarak veda eden Eylül "Buraya ilk geldiğimde hikayemi de pişireceğimi söylemiştim. Benim için asıl hikaye şimdi başlıyor. Sonuna kadar savaştım. Geçen hafta gitsem haksızlığa uğrayıp gittim diye çok üzülürdüm. Ama şimdi yapamadığım yemekler sonucunda gidiyorum" dedi.