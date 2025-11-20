Gece sonunda ikinci turun puanları açıkladı. İkinci turda aldığı 19 puan ile toplamda 40 puana ulaşan Hakan, potadan çıkan ilk isim oldu. Özkan ise ikinci turda sadece 14 puan almasına rağmen toplam olarak 36,5 puanla arkadaşlarının yanına döndü.

Murat Can ikinci etapta şeflerden 15,5 puan aldı ve toplamda 36 puan elde etti. Eylül ise 13 puan aldığı ikinci etap sonrası toplamda 33 puana ulaştı. Böylece MasterChef Türkiye'ye veda eden son isim Eylül oldu.