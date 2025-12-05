MasterChef’te final heyecanı: İlk finalist Özkan rakibini bekliyor

İlk finalist 4 Aralık akşamı yayınlanan bölümde belli oldu. Yarışmacılar; başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan et restoranı menüsü hazırladı. Gece sonunda şeflerden en yüksek puanı almayı başaran Özkan, ilk finalist oldu.

Final mücadelesine adını ilk yazdıran ismin Özkan olduğu MasterChef'te 5 Aralık Cuma akşamı Çağatay, Sezer ve Hakan ikinci finalist olmak için ter dökecek.