MasterChef’te final heyecanı: İlk finalist Özkan rakibini bekliyor
05.12.2025 16:46
NTV - Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı. Özkan'ın ilk finalist olduğu yarışmada, ikinci finalist bu akşam belli oluyor.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2025'te büyük finale saatler kaldı.
İLK FİNALİST ÖZKAN OLDU
İlk finalist 4 Aralık akşamı yayınlanan bölümde belli oldu. Yarışmacılar; başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan et restoranı menüsü hazırladı. Gece sonunda şeflerden en yüksek puanı almayı başaran Özkan, ilk finalist oldu.
Final mücadelesine adını ilk yazdıran ismin Özkan olduğu MasterChef'te 5 Aralık Cuma akşamı Çağatay, Sezer ve Hakan ikinci finalist olmak için ter dökecek.
Yemek yapmandan önce konuşan yarışmacılardan 27 yaşındaki Çağatay Doğanoğlu, kupayı çok isteğini ve elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi.
Bu sezon ilk kaşığı almayı başaran Sezer Dirican ise şeflere “Bugün sizi şaşırtacağım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum ama bugün kendimi çok iyi hissediyorum” diyerek iddiasını ortaya koydu.
Hakan Altunbaş da duygularını “Ben silahımı kullanacağım ve bugün finale çıkmak için mücadele etmeyeceğim. Sadece güzel yemek yapacağım” diye dile getirdi.
Öte yandan Özkan'ın rakibi olmak için canla başla mücadele eden yarışmacılardan biri şeflerden kaşık alacak. İkinci finalistin kim olacağı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.