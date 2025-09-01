MasterChef'te şaşırtan veda: 31 Ağustos MasterChef'te kim elendi, hangi yarışmacı gitti?
Ekranların fenomen yarışma programlarından olan MasterChef’te eleme heyecanı yaşandı. Cumartesi günü son eleme adayı belli olurken Hilal, Çağlar, Sümeyye, İrem, Mert, Gizem ve Cansu elenme korkusu yaşadı. 31 Ağustos Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde ilk turda üç yarışmacı eleme potasından çıktı. Sümeyye, İrem ve Gizem ilk turda gösterdiği performansla Somer, Danilo ve Mehmet Şef’ten geçer not aldı. İkinci turda ise dört yarışmacı hünerlerini sergiledi. Jürinin kararıyla elenen yarışmacı belli oldu. Peki 31 Ağustos MasterChef’te kim elendi? İşte, elenene yarışmacı…
MasterChef’te dün ekranlara gelen yeni bölümde yedi yarışmacı eleme potasından çıkabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmacılar ilk bölümde kuşkonmaz malzemesiyle yaratıcılıklarını konuşturdu. İkinci turda yarışmacılar ördek, sarımsak, pırasa, yumurta, zerdeçal gibi malzemelerle “Ördek Pastilla” yemeğini hazırlayarak şeflere sundular. Yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef 2025 Türkiye’de elenen yarışmacı açıklandı. İkinci turda Cansu ve Mert eleme potasından çıkan iki yarışmacı oldu. Peki MasterChef’te Çağlar mı elendi, Hilal mi? İşte, MasterChef’te elenen isim…