MasterChef'te şaşırtan veda: 31 Ağustos MasterChef'te kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

SOMER ŞEF’TEN HİLAL’E AVUSTRALYA TEKLİFİ

MasterChef’te haftanın elenen ismi Hilal, 14 yaşından itibaren çeşitli mutfaklarda görev yaparken Akdeniz, Asya, İtalya ve Japon mutfaklarında önemli deneyimiyle dikkat çekiyordu. Somer Şef, elenen yarışmacıya Avustralya teklifinde bulundu.



Somer Şef “ Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya gelmedin hiç. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı hem eğitimini devam ediyorsun hem de yarı zamanlı çalışabiliyorsun.



Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. “ ifadelerini kullandı.