MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Altın Kupa'da 8 veda
30.12.2025 09:03
NTV - Haber Merkezi
MasterChef Altın Kupa turu sürüyor. Son altın önlüğün sahibi bulduğu gecede bir ilk yaşandı ve 8 yarışmacı da MasterChef'e veda etti.
MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Son altın önlüğün verileceği gecede; son 8'e kalan yarışmacılar, finale kalan isimler arasına girebilmek için canla başla mücadele etti.
Yarışma öncesi "Kızıl Sakal" olarak bilinen Eren Kaşıkçı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Zatürre sebebiyle hastanede tedavi altında olan Eren'in sağlık durumun iyiye gittiğini söyleyen Somer Sivrioğlu, tedavisi devam ettiği için yarışamayacağını söyleyerek ilk elenen yarışmacının Eren olduğunu belirtti.
Ardından Sezer, Erim, Kıvanç, Beyza, Tolga, Alican, Hakan ve Özkan için ilk tur heyecanı başladı. Şefler ilk turda yarışmacılara demirhindi ve Sichuan biberi vererek yaratıcı tabaklar istedi. İlk turun sonunda Hakan, Erim ve Özkan'ın MasterChef macerası sona erdi.
Tezgah başında ter döken MasterChef Altın Kupa yarışmacıları, ikinci turda da Mehmet Şef'in imza tabağı "Duxelle Pirzola" adlı yemeği yapabilmek için mücadele etti.
İki turun sonunda son ikiye Sezer ve Kıvanç kaldı. Gecenin sonunda MasterChef Altın Kupa'nın son önlüğünü giyen isim Kıvanç oldu. MasterChef Altın Kupa'da sekizinci altın önlüğün sahibi Kıvanç, tüm gücüyle savaşacağını söyledi.
Gecenin son etabı sonrası MasterChef'ten elenen isimler Sezer, Beyza, Tolga ve Alican oldu.
MasterChef Altın Kupa'da önlük alan sekiz isim ise Sergen, Çağatay, Barbaros, Ayaz, Hasan, Kerem, Dilara ve Kıvanç oldu.