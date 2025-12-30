MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Altın Kupa'da 8 veda

Yarışma öncesi "Kızıl Sakal" olarak bilinen Eren Kaşıkçı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Zatürre sebebiyle hastanede tedavi altında olan Eren'in sağlık durumun iyiye gittiğini söyleyen Somer Sivrioğlu, tedavisi devam ettiği için yarışamayacağını söyleyerek ilk elenen yarışmacının Eren olduğunu belirtti.