Masumiyet Müzesi Kemal Basmacı örneği: Aşk mı? Saplantı mı?

Orhan Pamuk'un kaleminden çıkan Masumiyet Müzesi, aynı isimle uyarlanarak dijital platformda izleyicileriyle buluştu. Uyarlama dizinin konuşulmasıyla birlikte kitap da yok sattı.

Tekstil zengini Basmacı ailesinin oğulları Kemal Basmacı ve uzak akrabaları Keskin ailesinin kızları Füsun'un hikayesini anlatan kitaptaki aşk, iki kişi arasında yaşanan bir bağ mı yoksa zihindeki bir kurgusallıktan ibaret mi?

Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya, izleyicisiyle buluşan dizinin karakteri Kemal Basmacı'yı psikolojik açıdan analiz ederken, heyecanla başlayan duygunun zamanla kimliği ayakta tutan obsesif bir yatırıma dönüştüğünü söylüyor. Uzmanlara göre Kemal'in yaşadığı salt bir ayrılık değil, nesneler aracılığıyla anıları dondurma çabası. Yalçınkaya, bu sebeple hikayedeki aşkın karşılıklı bir duygudan çok, kişinin kendi iç dünyasında kurduğu bir varoluş hikayesine dönüştüğünü düşünüyor.