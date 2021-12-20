Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz

Matrix Resurrections erkekleri, filmin galasıda farklı stilleri ile dikkat çekti.

Haberler 20.12.2021 - 13:23 | Son Güncelleme : 20.12.2021 - 13:54

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 1

Matrix serisinin 4'üncü filmi Matrix Resurrections'ın ABD'nin San Francisco kentinde önceki gün gerçekleşen galasına erkek oyuncuların tarzları damga vurdu.

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 2

Filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves, her zamanki gibi klasik siyah bir takım elbise tercih ederek karizmatik bir görünüm sergiledi.

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 3

How I Met Your Mother dizisiyle tanınan Neil Patrick Harris, renkli takım elbisesiyle dikkat çekti.

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 4

Oyuncu Yahya AbdulMateen II ise baştan aşağı deri kıyafetler tercih ederek, galada farklı bir tarzı temsil etti. İşte Matrix Resurrections kırmızı halısından görünümler...

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 5

Erendira Ibarra

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 6

Carrie-Anne Moss

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 7

Madelyn Cline

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 8

Lana Wachowski ve James McTeigue

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 9

Terri Vaughn

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 10

Carrie-Anne Moss

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 11

Jada Pinkett-Smith

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 12

Keanu Reeves

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 13

Priyanka Chopra

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 14

Freema Agyeman

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 15

Jaden Smith

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 16

Anok Yai

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 17

Davis Burtka ve Neil Patrick Harris

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 18

Yahya Abdul-Mateen II

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 19

Lana Wachowski

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 20

Ellen Hollman ve Keanu Reeves

Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 21
Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 22
Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 23
Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 24
Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 25
Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 26
Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 27
Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 28
Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz - 29

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