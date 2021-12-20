Matrix Resurrections galasında 3 farklı tarz

Haberler 20.12.2021 - 13:23 | Son Güncelleme : 20.12.2021 - 13:54
Matrix serisinin 4'üncü filmi Matrix Resurrections'ın ABD'nin San Francisco kentinde önceki gün gerçekleşen galasına erkek oyuncuların tarzları damga vurdu.
Filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves, her zamanki gibi klasik siyah bir takım elbise tercih ederek karizmatik bir görünüm sergiledi.
How I Met Your Mother dizisiyle tanınan Neil Patrick Harris, renkli takım elbisesiyle dikkat çekti.
Oyuncu Yahya AbdulMateen II ise baştan aşağı deri kıyafetler tercih ederek, galada farklı bir tarzı temsil etti. İşte Matrix Resurrections kırmızı halısından görünümler...
Erendira Ibarra
Carrie-Anne Moss
Madelyn Cline
Lana Wachowski ve James McTeigue
Terri Vaughn
Carrie-Anne Moss
Jada Pinkett-Smith
Keanu Reeves
Priyanka Chopra
Freema Agyeman
Jaden Smith
Anok Yai
Davis Burtka ve Neil Patrick Harris
Yahya Abdul-Mateen II
Lana Wachowski
Ellen Hollman ve Keanu Reeves