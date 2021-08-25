Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi

Ünlü aktör Matt Damon, 21 milyon dolardan satışa çıkardığı yedi yatak odalı, 10 banyolu lüks evini satamayınca 3,1 milyon dolardan vageçti. İşte 17,9 milyon dolara (150 milyon lira) alıcısını bekleyen evin özellikleri...

ntv.com.tr 25.08.2021 - 09:12 | Son Güncelleme : 25.08.2021 - 09:24

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 1

Oscar ödüllü oyuncu Matt Damon, lüks evinin satışıyla gündemde. 50 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Los Angeles’taki evini ocak ayından bu yana satmaya çalışıyor. Damon, evine bir türlü alıcı bulamayınca, çareyi fiyatını düşürmekte buldu.

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 2

Pasifik Okyanusu kıyısındaki evin ilk satış fiyatı 21 milyon dolardı (176 milyon lira). Damon, 3,1 milyon dolardan (26 milyon lira) vazgeçti ve evin fiyatını 17,9 milyon dolara (150 milyon lira) indirdi.

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 3

Damon, ailesiyle birlikte New York’a taşınınca bu evde arkadaları John Krasinski ve Emily Blunt oturmaya başladı.

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 4

İki bin metrekarelik bir alanda yer alan mülkün 1200 metrekaresinde yedi yatak odalı, 10 banyolu bina yer alıyor.

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 5

Evde oyun odası, bar, ofis, spor salonu, sinema salonu, şarap mahzeni ve personel odaları yer alıyor.

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 6

Lüks evin ayrıca havuzu, spa’sı, yapay şelalesi ve göleti de bulunuyor.

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 7

İşte Matt Damon’ın içinde yok yok dedirten lüks evinin fotoğrafları...

Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 8
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 9
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 10
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 11
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 12
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 13
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 14
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 15
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 16
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 17
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 18
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 19
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 20
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 21
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 22
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 23
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 24
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 25
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 26
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 27
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 28
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 29
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 30
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 31
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 32
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 33
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 34
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 35
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 36
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 37
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 38
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 39
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 40
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 41
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 42
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 43
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 44
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 45
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 46
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 47
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 48
Matt Damon lüks evinin fiyatını 17,9 milyon dolara indirdi - 49

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