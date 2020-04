Matt Damon ve Ben Affleck'ten poker turnuvası yoluyla corona bağışı(Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

Lady Gaga

Lady Gaga’dan corona virüs ile mücadele için rekor bağış katkısı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, 34 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve Global Citizen adlı kuruluşun virüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü'ne 35 milyon dolar bağışladıkları açıklandı.

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık krizinin ortasında ihtiyaç sahiplerine barınma ve sağlık hizmeti verilmesi için yardım toplama amaçlı yapılacak One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için de işbirliği yapacakları duyuruldu. Özel yayında Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish gibi isimler yer alacak.

Lady Gaga, basın toplantısında, “Bu tarihi ve benzeri görülmemiş kültürel hareketin ciddiyetini vurgulamak istiyoruz. İnsan ruhunun gücünü kutlamak ve cesaretlendirmek istiyoruz” diye konuştu.