Matt Damon'ın İtalya tatili

1 Genç yaşta Hollywood'da şöhrete kavuşan Matt Damon, 2005 yılından bu yana Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik yürütüyor. Çift, şu sıralarda da İtalya'nın romantik tatil beldesi Portofino'da.





2 Damon, Borroso ve dört çocukları gün boyu lüks yatla deniz keyfi yapıyor geceleri de Portofino sokaklarında dolaşıyor.

3 Damon ve Barroso 2015 yılından bu yana evliler. Bu evlilikten üç çocukları var. Barroso'nun önceki birlikteliğinden dünyaya gelen kızına da Damon babalık yapıyor.

4 Hollywood'un örnek çiftlerinden biri olan Damon ve Barroso'nun tanışma öyküsü de benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak türden.

5 Çift, 2003 yılında Miami'de Luciana Barroso'nun çalıştığı barda tanıştı. O barda barmaid olarak çalışıyordu. O sıralarda Stuck On You adlı filmin çekimleri için orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaşlarıyla birlikte Barroso'nun çalıştığı bara gitti. Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'ın dikkatini çekti. Kendi anlattığına göre Luciana Barroso'yu görür görmez ondan öylesine etkilendi ki "sanki çevresinde ışıklar vardı" diye düşündü.





6 O barda Damon'ın hayranları aktörü hiç rahat bırakmadı. İmza isteyenler, hatıra pozu için sırada bekleyenler derken Damon sıkıldı ve soluğu Barroso'nun çalıştığı barın yanında aldı.

7 Gerisini Luciana Barroso bir TV programında şöyle anlatmıştı: "Kalabalıktan saklanmak için barın yanına geldi. Orada saklanmak istediğini söyledi. Ben de ona 'seni boş yere burada tutmam, çalışman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film için barmenlik konusunda eğitim almıştı. Sayesinde o gece çok iyi bahşiş topladım."



