Matt Hancock: Hayatımı havaya uçurdum

İngiltere’nin bir önceki sağlık bakanı Matt Hancock, geçtiğimiz haziran ayında yardımcısı Gina Coladangelo ile bakanlık ofisinde öpüşürken çekilen gizli güvenlik kamerası görüntüleri ülke gündemine oturdu. Bunun üzerine bakanlıktan istifa eden Hancock, eşi ve üç çocuğunun annesi olan Marth Hancock’tan da ayrıldı.