Matt Hancock: Hayatımı havaya uçurdum

Yardımcısıyla bakanlıkta öpüşürken kameraya yakalanınca işini ve eşini kaybeden İngiltere’nin eski sağlık bakanı Matt Hancock, olayın ardından verdiği ilk röportajda hayatını havaya uçurduğunu söyleyip, herkesten özür diledi.

Haberler 03.12.2021 - 11:41

Matt Hancock: Hayatımı havaya uçurdum - 1

’nin bir önceki sağlık bakanı Matt Hancock, geçtiğimiz haziran ayında yardımcısı Gina Coladangelo ile bakanlık ofisinde öpüşürken çekilen gizli güvenlik kamerası görüntüleri ülke gündemine oturdu. Bunun üzerine bakanlıktan istifa eden Hancock, eşi ve üç çocuğunun annesi olan Marth Hancock’tan da ayrıldı.

Matt Hancock: Hayatımı havaya uçurdum - 2

Aynı şekilde eşinden ayrılan Gina Coladangelo ile eski bakan halen ilişkilerini sürdürmelerine rağmen artık nadiren birlikte görülüyorlar.

Matt Hancock: Hayatımı havaya uçurdum - 3

Öpüşme görüntülerinin ortaya çıkmasının üstünden beş ay geçtikten sonra ilk kez bir röportajda konuşan Matt Hancock (43) olay nedeniyle herkesten tekrar özür diledi.

Matt Hancock: Hayatımı havaya uçurdum - 4

İngiliz ITV kanalına konuşan Hancock, incittiği kişilerden özür dilerken insanları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Matt Hancock: Hayatımı havaya uçurdum - 5

Gina Coladangelo (44) ile ilişki yaşadığı sırada Martha Hancock ile evli olan Hancock, "Bu olay nedeniyle hayatımı havaya uçurdum ve tahmin edeceğiniz gibi odaklandığım ilk şey özel hayatımdı. Bu kaçınılmazdı” dedi.

Matt Hancock: Hayatımı havaya uçurdum - 6

Yardımcısıyla öpüşerek sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan eski sağlık bakanı, “İstifa etme kararı aldım ve bu doğru bir karardı. Başarısızlığım için tekrar özür dilerim. Birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattım” diye konuştu.

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