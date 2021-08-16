Matthew McConaughey: 30 yıldır deodorant kullanmıyorum

ntv.com.tr 16.08.2021 - 16:09
Ünlülerin banyo tartışmasına katılan son isim Matthew McConaughey, deodorant alışkanlığıyla ilgili bilgi verdi. 51 yaşındaki Amerikalı aktör, 30 yıldır deodorant kullanmadığını açıkladı.
Oscar ödüllü aktör daha önce, 2008'de Fool's Gold filmini çekerken vücut spreyine olan nefretinin ortaya çıktığını ve rol arkadaşı Kate Hudson'ın birlikte film çekerken kendisine sprey sıkmasını istediğini açıklamıştı.
"GÜNDE BİRDEN FAZLA YIKANIYORUM"
McConaughey, Hudson’la ilgili konuşurken, “Sürekli doğal deodorant olarak kaya tuzu getirip bana, ‘Lütfen bunu sürer misin?’ diyordu. Ama hiçbir zaman sürmedim. Kolonyaya, deodoranta karşıyım!” diye konuşmuştu.
Koku sürmeye karşı olduğunu söylese de ünlü oyuncu, kişisel temizliğine önem verdiğini, günde birden fazla defa yıkandığını, günde beş kez dişlerini fırçaladığını söyledi.
"KAŞINTI VERİR"
Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ünlüler dünyasında bir süredir devam eden banyo tartışmasına katıldı. Geçtiğimiz haftalarda ünlü isimler banyo alışkanlıklarını açıklarken, aralarından bazıları fazla banyo yapmadıklarını söyleyerek şaşırtmıştı.
28 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, Twitter üzerinden banyo konusundaki fikrini paylaştı. Buna göre, Cardi B’nin de banyo sevenler grubunda olduğu anlaşıldı. Cardi B, “Banyo yapmadığını söyeyenlere de ne oluyor? Bu kaşıntı verir” yorumunu yaptı.
"AQUAMAN'İM, ZATEN LANET OLASI SUYUN İÇİNDEYİM"
Önceki gün, Aquaman yıldızı Jason Momoa da hijyen konusundaki tutumunu net biçimde açıklamıştı. Access Hollywood'a verdiği röportajda Momoa diğer yıldızların aksine temiz kalmayı tercih ettiğini şaka yollu biçimde belirtmişti.
DC Evreni'nde canlandırdığı Aquaman karakteriyle son dönemde isminden sık sık söz ettiren Momoa bahsi geçen tartışmaya dair duruşunu şu şekilde ifade etmişti:
"Herhangi bir akım başlatmıyorum. Duş alıyorum bana inanın. Ben Aquaman'im. Zaten lanet olası suyun içindeyim. Endişe etmeyin. Hawaiiliyim. Üstümde tuzlu su var. Sorun yok."
"KOKUŞUKLARDAN DEĞİLİM"
‘The Rock’ lakaplı ünlü aktör Dwayne Johnson da kendi banyo alışkanlığından bahsetmişti. 49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, düzenli olarak banyo yapmadığını söyleyen ünlülerden sonra Twitter’da hayranlarının sorularını yanıtlarken, kendisinin “kokuşuklardan biri olamayacağını” söylemişti.
"DUŞTA ŞARKI SÖYLERİM"
Johnson, günde üç kez yıkandığını söyleyerek, “Ben yıkanmayan ünlülerin zıttıyım” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, sabah yataktan kalkınca soğuk duş aldığını, spor sonrasında ılık duş aldığını, işten eve döndüğündeyse sıcak banyo yaptığını belirtti. Oyuncu, “Yüzümü yıkarım, vücudumu yıkarım, kese yaparım ve duşta şarkı söylerim” diye tweet atmıştı.
SADECE KİR GÖRÜNCE YIKANIYORLAR
Mila Kunis, Ashton Kutcher, Kristen Bell ve Dax Shepard, son dönemde her gün düzenli olarak banyo yapmadıklarını açıklayan ünlülerdi. 37 yaşındaki Kunis ile 43 yaşındaki Kutcher, iki çocuklarını doğduklarından bu yana her gün yıkamadıklarını açıklamış, iki çocukları Wyatt Isabelle ve Dimitri Portwood'u sadece üzerlerinde kir gördükleri zaman yıkadıklarını söylemişti.