Matthew McConaughey: 30 yıldır deodorant kullanmıyorum

"GÜNDE BİRDEN FAZLA YIKANIYORUM"

McConaughey, Hudson’la ilgili konuşurken, “Sürekli doğal deodorant olarak kaya tuzu getirip bana, ‘Lütfen bunu sürer misin?’ diyordu. Ama hiçbir zaman sürmedim. Kolonyaya, deodoranta karşıyım!” diye konuşmuştu.

Koku sürmeye karşı olduğunu söylese de ünlü oyuncu, kişisel temizliğine önem verdiğini, günde birden fazla defa yıkandığını, günde beş kez dişlerini fırçaladığını söyledi.