'Matthew McConaughey aday olursa seçilebilir'

Daha önce "Yalnızca seçmenler için faydalı olacaksam aday olurum” diyen oyuncu Matthew McConaughey, son yapılan anket sonuçlarına göre aday olursa Texas Valisi seçilebileceğini gösterdi.

Haberler 23.11.2021 - 07:29

'Matthew McConaughey aday olursa seçilebilir' - 1

Yapılan bir ankete göre, Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey’in Texas Valisi seçilme ihtimali, görevdeki Greg Abbott’tan yüksek çıktı.


'Matthew McConaughey aday olursa seçilebilir' - 2

Sputnik’te yer alan habere göre; Dallas Morning News’un anketi, Texaslıların neredeyse yarısının valilik için oylarını McConaughey’e vereceğini gösterdi.


'Matthew McConaughey aday olursa seçilebilir' - 3

Ankete göre, Texaslıların yüzde 43’ü desteklerken, oyların yüzde 35’inin görevdeki Vali Abbott’a gittiği görüldü.


'Matthew McConaughey aday olursa seçilebilir' - 4

McConaughey’in Demokrat aday Beto O’Rourke karşısında ise yüzde 50 oy aldığı görüldü.


'Matthew McConaughey aday olursa seçilebilir' - 5

McConaughey daha önce adaylıkla ilgili yaptığı açıklamada "Yalnızca seçmenler için faydalı olacaksam aday olurum” demişti.

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