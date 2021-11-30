Matthew McConaughey Teksas valiliğine aday olmaktan vazgeçti

Yapılan bir ankete göre, McConaughey’in Texas Valisi seçilme ihtimali, görevdeki Greg Abbott’tan yüksek çıktı. Dallas Morning News’in anketi de Teksaslıların neredeyse yarısının valilik için oylarını McConaughey’e vereceğini gösterdi. Ankete göre, Teksaslıların yüzde 43’ü desteklerken, oyların yüzde 35’inin görevdeki vali Abbott’a gittiği görüldü.

Yerel siyasi uzmanlar da daha önce aktörün kazanma şansının yüksek olduğunu söylemişlerdi.