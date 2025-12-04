Matthew Perry davasında ilk tutuklama, doktorunun cezası belli oldu

Federal mahkemede; dört ağır suçtan suçlu bulunan Doktor Salvador Plasencia, 40 yıl hapsi istendi. Bir başka doktordan temin ettiği ketamini ise yasadışı olarak Perry'e sattığı tespit edilen Salvador Plasencia, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Hatta Salvador'un başka bir doktora gönderdiği bir kısa mesajda "Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek?" ifadeleri de ortaya çıktı.