Matthew Perry davasında ilk tutuklama, doktorunun cezası belli oldu
04.12.2025 09:11
NTV - Haber Merkezi
Friends yıldızı Matthew Perry, 2023 yılında evinin jakuzisinde ölü bulundu. Ölümüne dair soruşturma süren Perry’e ketamin veren doktor tutuklandı.
Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle akıllarda yer eden Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulundu.
54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Vefatından sonra Matthew Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan ketamini nasıl elde ettiği araştırılmaya başlandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında; Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.
Federal mahkemede; dört ağır suçtan suçlu bulunan Doktor Salvador Plasencia, 40 yıl hapsi istendi. Bir başka doktordan temin ettiği ketamini ise yasadışı olarak Perry'e sattığı tespit edilen Salvador Plasencia, hakkındaki suçlamaları kabul etti.
Hatta Salvador'un başka bir doktora gönderdiği bir kısa mesajda "Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek?" ifadeleri de ortaya çıktı.
30 AY HAPİS CEZASI ALDI
Salvador Plasencia'nın cezası belli oldu. Doktor, yasadışı olarak ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.
PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ
Aktörün aşırı dozdan ölümüyle ilgili olarak ceza alan ilk kişi olan Salvador Plasencia, mahkemede pişmanlığını dile getirdi.
Perry'nin ailesinden özür dileyen doktor, "Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Hiçbir mazeretim yok. Yapılanları geri alamam. Bunu biliyorum. Onu korumalıydım. Çok üzgünüm" dedi.
Öte yandan Plasencia, hapis cezasının yanı sıra, ABD Bölge Yargıcı Sherilyn Peace Garnett tarafından 5 bin 600 dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.
Davada suçlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul eden diğer doktor, Perry'nin kişisel asistanı ve ölümcül ketamin dozunu sağlayan iki kişinin cezaları da önümüzdeki aylarda açıklanacak.