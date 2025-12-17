Matthew Perry davasında yeni gelişme. İkinci doktorun da cezası belli oldu

Davada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada yer alan ikinci doktor Mark Chavez'in de cezası belli oldu. Dr. Mark Chavez, Matthew Perry'ye yasa dışı olarak ketamin temin etmekten dolayı sekiz ay ev hapsi ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Böylece Chavez, aktörün ölümüyle ilgili olarak ceza alan ikinci kişi oldu.