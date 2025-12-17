Matthew Perry davasında yeni gelişme. İkinci doktorun da cezası belli oldu
17.12.2025 09:02
NTV - Haber Merkezi
Friends yıldızı Matthew Perry, 2023'te Malibu'daki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin dava sürerken, ünlü isme ketamin temin eden doktorun da cezası açıklandı.
Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde evindeki jakuzide ölü bulundu. 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Matthew Perry'nin şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.
Mahkemede ilk ceza geçtiğimiz haftalarda verildi. Dört ağır suçtan suçlu bulunan Doktor Salvador Plasencia yasadışı olarak ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Davada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada yer alan ikinci doktor Mark Chavez'in de cezası belli oldu. Dr. Mark Chavez, Matthew Perry'ye yasa dışı olarak ketamin temin etmekten dolayı sekiz ay ev hapsi ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Böylece Chavez, aktörün ölümüyle ilgili olarak ceza alan ikinci kişi oldu.
Dr. Mark Chavez, bir toptancıdan sahte reçeteyle ketamin temin ettiğini ve bunu Perry'ye ulaştırması için Dr. Salvador Plasencia'ya sattığını itiraf etti.
Mahkemede yakın zamanda bir yakınını kaybettiğini belirten Chavez, Perry'nin ölümünün yol açtığı acıyı anladığını söyledi ve "Perry ailesine en içten taziyelerimi iletmek istiyorum" dedi.
Davada suçlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul eden diğer 3 kişinin cezaları da önümüzdeki aylarda açıklanacak.
Depresyon tedavisi için yasal olarak ketamin kullanan Perry, bir süre sonra kendisine verilen miktardan daha fazlasını aramaya başladı. Bu durum onu, iki doktoru, Perry'nin birlikte yaşadığı asistanı Erik Fleming'i ve Ketamin Kraliçesi olarak bilinen uyuşturucu satıcısı Jasveen Sangha'yı da uyuşturucu çetesine götürdü.