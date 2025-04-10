Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı?

Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 10 Nisan perşembe günü görülüyor. Davayla ilgili iki sanık hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelirken birçok ünlü isim Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinin ardından tepkili paylaşımlarda bulunmuştu. Duruşma öncesinde avukatlarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Peki Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte, son gelişmeler…