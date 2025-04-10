Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı?
Ocak ayında kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin dava duruşması bugün yapıpılıyor. Ahmet Minguzzi’nin ailesinin tehdit edilmesinin ardından bugün yeni bir olay yaşandı. Ahmet Minguzzi'nin mezarının duruşma öncesi tahrip edildiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri Mattia’nın Bahçelievlerdeki mezarında incelemeler yaptı. Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir? İşte, yaşanan son dakika gelişmeleri…
Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 10 Nisan perşembe günü görülüyor. Davayla ilgili iki sanık hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelirken birçok ünlü isim Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinin ardından tepkili paylaşımlarda bulunmuştu. Duruşma öncesinde avukatlarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Peki Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte, son gelişmeler…