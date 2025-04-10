Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı?

Ocak ayında kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin dava duruşması bugün yapıpılıyor. Ahmet Minguzzi’nin ailesinin tehdit edilmesinin ardından bugün yeni bir olay yaşandı. Ahmet Minguzzi'nin mezarının duruşma öncesi tahrip edildiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri Mattia’nın Bahçelievlerdeki mezarında incelemeler yaptı. Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir? İşte, yaşanan son dakika gelişmeleri…

Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı? - 1

Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 10 Nisan perşembe günü görülüyor. Davayla ilgili iki sanık hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelirken birçok ünlü isim Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinin ardından tepkili paylaşımlarda bulunmuştu. Duruşma öncesinde avukatlarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Peki Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte, son gelişmeler…

YAŞAM HABERLERİ

Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı? - 2

MATTİA AHMET MİNGUZZİ KİMDİR?

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak tarihinde Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi’nin beyin ölümü gerçekleşmiş ve 10 Şubat’ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı? - 3

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mattia Ahmet Minguzzi’nin saldırıya uğradığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken 15 yaşındaki iki sanık hakkında Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame hazırlandı. 

Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı? - 4

AİLE TEHDİT EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, tehdit edildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tehdit mesajları da alan aile, adliyeye polis koruması eşliğinde geldi. 

Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldü? Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı? - 5

MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler Osmaniye’de bulunan mezarı kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi.

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