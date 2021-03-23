Maurizio Gucci'yi öldürten eski eşi Patrizia Reggiani: Ondan nefret etmedim ama beni sinirlendiriyordu

23.03.2021 - 06:38
Lady Gaga ve Adam Driver'ın başrollerinde yer aldığı İngiliz yönetmen Ridley Scott'un çektiği House of Gucci, Maurizio Gucci cinayetini yeniden gündeme getirdi. İtalya'da devam eden çekimler sırasında yeniden gündeme gelen 72 yaşındaki Patrizia Reggiani, İtalyan Corriere della Sera gazetesinin sorularını yanıtladı. Maurizio Gucci ile ilk tanıştığında ondan hoşlanmadığını söyleyen Reggiani, bunun nedenini de şöyle açıkladı:
Lady Gaga Gucci ailesini anlatan filmde başrolde / Haber Detay-Tıkla Oku