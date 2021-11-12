Mauro Icardi aldatma skandalı sonrası mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti

Eşi Wanda Nara'yı aldattığı ortaya çıkan Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, barışmalarının tekrar ayrıldı. Bu gelişme sonrası Arjantinli futbolcunun, imzaladığı sözleşmeye göre mal varlıklarını ve 2050'ye kadar olan tüm gelirini eşine devrettiği ifade edildi.

Haberler 12.11.2021 - 10:54

Mauro Icardi aldatma skandalı sonrası mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti - 1

Futbol dünyasının medyatik çifti Wanda Nara ve Mauro Icardi evliliğinde aldatma skandalı sonrası çift çok konuşulacak bir sözleşmeye imza attı.


Mauro Icardi aldatma skandalı sonrası mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti - 2

Yıldız futbolcu Icardi'nin eşini aldattığı gerekçesiyle boşanmanın eşiğine gelen çift, iddialara göre evliliklerini kurtarmak için böyle bir karar aldı.


Mauro Icardi aldatma skandalı sonrası mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti - 3

Arjantinli futbolcunun, imzaladığı sözleşmeye göre mal varlıklarını ve 2050'ye kadar olan tüm gelirini eşine devrettiği belirtildi.


Mauro Icardi aldatma skandalı sonrası mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti - 4

28 yaşındaki futbolcunun, sözleşmelerin haklarını ve kendi imaj hakkını da eşine verdiği aktarıldı.


Mauro Icardi aldatma skandalı sonrası mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti - 5

Bu gelişmeyle birlikte Nara'nın World Marketin Football adlı şirketin hissedarı da oldu.

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