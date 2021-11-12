Mauro Icardi aldatma skandalı sonrası mal varlığını eşi Wanda Nara'ya devretti

Haberler 12.11.2021 - 10:54
Futbol dünyasının medyatik çifti Wanda Nara ve Mauro Icardi evliliğinde aldatma skandalı sonrası çift çok konuşulacak bir sözleşmeye imza attı.
Yıldız futbolcu Icardi'nin eşini aldattığı gerekçesiyle boşanmanın eşiğine gelen çift, iddialara göre evliliklerini kurtarmak için böyle bir karar aldı.
Arjantinli futbolcunun, imzaladığı sözleşmeye göre mal varlıklarını ve 2050'ye kadar olan tüm gelirini eşine devrettiği belirtildi.
28 yaşındaki futbolcunun, sözleşmelerin haklarını ve kendi imaj hakkını da eşine verdiği aktarıldı.
Bu gelişmeyle birlikte Nara'nın World Marketin Football adlı şirketin hissedarı da oldu.