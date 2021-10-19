Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı China Suarez ile aldattığı ortaya çıktı

Haberler 19.10.2021 - 13:42
Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı. Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.
AS'ın haberine göre; China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, cumartesi günü Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.
China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi'de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara boşanma için hazırlıklara başladı.
Mauro Icardi, Wanda Nara ile takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliyken birlikte olmaya başlamıştı.
Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu. Nara 2013 yılında Maxi Lopez'den boşandı ve 2014 yılında Mauro Icardi dünya evine girdi. Wanda Nara'nın yıllar sonra aynı kaderi yaşaması ve aldatılması sosyal medyada ses getirdi.
CHINA SUAREZ KİMDİR?
Daha çok Eugenia Suarez veya China Suarez olarak bilinen Arjantinli oyuncu/manken Marea Eugenia Suarez; Buenos Aires şehrinde Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi.