Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı China Suarez ile aldattığı ortaya çıktı

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı boşanmanın eşiğine getiren ihanet iddialarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Wanda Nara'nın China Suarez ile aldatıldığını Telegram'daki fotoğraflar sayesinde fark ettiği öne sürüldü.

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Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Chismes de Ker'e yaptığı açıklamada şu an PSG forması giyen yıldız futbolcudan ayrıldığını ve olayın içinde üçüncü bir şahsın dahil olduğunu söyledi. 'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara , yakın arkadaşı'e yaptığı açıklamada şu anforması giyen yıldız futbolcudan ayrıldığını ve olayın içinde üçüncü bir şahsın dahil olduğunu söyledi.

Sosyal medyada dedikoduların yayılmasıyla Wanda Nara, Instagram'dan "Aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğruladı.

İkilinin birbirlerini takipten çıkarmaları da boşanma iddialarını gündeme getirdi. Çok geçmeden ihanet ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.





Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı. Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.

AS'ın haberine göre; China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, cumartesi günü Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.

China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi'de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara boşanma için hazırlıklara başladı.

Mauro Icardi, Wanda Nara ile takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliyken birlikte olmaya başlamıştı.

Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu. Nara 2013 yılında Maxi Lopez'den boşandı ve 2014 yılında Mauro Icardi dünya evine girdi. Wanda Nara'nın yıllar sonra aynı kaderi yaşaması ve aldatılması sosyal medyada ses getirdi.

CHINA SUAREZ KİMDİR? Daha çok Eugenia Suarez veya China Suarez olarak bilinen Arjantinli oyuncu/manken Marea Eugenia Suarez; Buenos Aires şehrinde Guillermo Suárez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi.

Suarez, çocukluğu boyunca Instituto Corazon de Marea'ya ortaokul üçüncü yılına kadar (o yıl tekrar ediyor) katıldı ve orta öğrenimini ESBA Barrio Norte'de tamamladı. Ayrıca Buenos Aires, Palermo'da bulunan Divino Corazon de Jesis'a sadece 7. sınıf için devam etti.

Suarez, televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını açıkladı.





Temmuz 2013'te Suárez, aktör Nicolás Cabre'nin babası olduğu Rufina adlı bir kızı doğurdu.Şubat 2018'de erkek arkadaşı Benjamín Vicuna ile birlikte başka bir kızı Magnolia Vicuna Suarez'i dünyaya getirdi. oğlu Amancio'yu 29 Temmuz 2020'de doğuran China Suarez oyunculuk ve modellik yapıyor.

China Suarez'in sosyal medya paylaşımlarından bazıları...