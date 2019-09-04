Max Kruse'nin Alaçatı turu (Acun Ilıcalı ile ayak tenisi)
Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman Milli Takımı'nın forveti Max Kruse, lige verilen arada Alaçatı'ya gitti. Sarı lacivertlilerin 10 numarası, Çeşme'yi gezdiği Acun Ilıcalı ile ayak tenisinde karşı karşıya geldi. İşte Kruse'nin Alaçatı turundan notlar...
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1Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, milli takım maçları nedeniyle verilen arada soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı.
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2Acun Ilıcalı, milli arayı Çeşme'de geçiren Max Kruse'yi yalnız bırakmadı ve birlikte keyifli dakikalar geçirdi.
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3Ünlü televizyoncu, Alman futbolcuyu gündüz teknesiyle gezdirdi.
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4Kruse ve Acun Ilıcalı akşam ise ayak tenisi maçında karşı karşıya geldi.
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5İkişerli şekilde oynanan tenis maçını Acun Medya 5-4 kazandı. Alman futbolcu, arkadaşıyla birlikte 4-2 geriye düştüğü maçı çevirerek 4-4'e getirdi. Final setinden ise üzgün şekilde ayrıldı. Çekişmeli mücadeleyi Instagram'dan canlı yayın yaparak paylaşan ikili, takipçilerine teşekkür etti.
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Kruse, akşam ise Alaçatı turuna çıktı. Ünlü futbolcuya burada Acun Ilıcalı ve kalabalık bir ekip eşlik etti.
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Ilıcalı Instagram hesabından Kruse'yi şu sözlerle övdü: Futboluyla bu kadar üst seviyede olup, alçakgönüllü kişiliği ve ülkemize olan sevgisiyle de kalbimizi kazanan Max Kruse’yi takımımıza kazandıran Başkanımız Ali Koç ve yönetimimize gönülden başarılar dilerim.